台電台北南區認購377份庇護禮盒 贈弱勢童暖過中秋

中秋將至，台電台北南區營業處連續響應新北市好日子愛心大平台，與台灣電力工會理事長吳有彬及第34分會攜手，向新北庇護工場採購377份中秋禮盒，送給新北市小衛星377戶弱勢學童家庭。學童寫下暖心卡片，感謝叔叔阿姨們的中秋禮盒「您們甜甜的的愛心，甜到我們的心」。

台北南區營業處長楊顯輝表示，台電向來秉持「人飢己飢，人溺己溺」理念，善盡企業社會責任，今年第二次響應好日子愛心大平台，展現企業力共同為社會帶來更多溫暖，讓小衛星家庭在中秋佳節感受到社會的關懷。

社團法人新北市慷慨關懷協會理事長温淑芳表示，他們在新店烏來交界的成立小衛星課陪據點，新店龜山里地屬偏遠，在資源匱乏下，許多爸爸媽媽長期在外工作或因殘疾失去工作能力，無法妥善給予孩子和家庭穩定環境，協感謝新北市政府協助媒合資源，更感謝社會各界提供善心資源挹注；溫淑芳也帶來孩子感謝的暖心卡片，讓現場台電人員相當感動。

社會局長李美珍表示，新北市目前已有170個小衛星據點，提供弱勢家庭課後照顧及多元兒少服務，感謝許多教會、宮廟和NGO團體共同用愛與關懷守護弱勢兒少，提供社區弱勢家庭孩子課後學習、生活照顧。

李美珍說，這次台電所捐贈的377份中秋禮盒，將優先轉贈給新店、深坑、板橋及土城的小衛星，新北市會持續運用好日子愛心大平台引入各方資源，持續扶持小衛星，讓兒少都可以快樂成長。

勞工局長陳瑞嘉表示，新北市有26家庇護工場，協助超過500位身心障礙的朋友就業機會，除協助身心障礙朋友獨立作業的技能外，更注重衛生安全，各家庇護工場所推出的中秋禮盒都各具特色，用料也講求健康、乾淨，希望社會各界多加支持，他也呼籲台電希望明年能夠購買超過100萬元。