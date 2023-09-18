台北詩歌節23日登場 首次讓詩人在咖啡廳與民眾互動

北市文化局主辦的2023台北詩歌節將於9月23日至10月7日舉行，今年以「詩生萬物」為題，邀請印度詩人碧娜（Bina）來台擔任駐市詩人，邀集台、日、韓等詩人來台辦詩講座，還有電影放映、音樂演出等精彩活動，規畫咖啡與詩駐站計畫，讓民眾與詩人在咖啡廳近距離互動。

文化局長蔡詩萍致詞特別引用《老子》名句「一生二，二生三，三生萬物」，這次主題為「詩生萬物」，透過三周的活動策展，從詩出發連結到講座、展演、影像、行為藝術等跨領域的活動，將文字轉化成為更豐富多變的形式。

策展人之一楊佳嫻表示，「生」代表生長，也是希望在疫後能展現「蓬勃生氣，萬物生長」，更希望詩詞能重新帶領大家看待萬物世界，特別規畫咖啡廳與詩詞節結合，邀請民眾在咖啡香中，與詩人交流，楊認為，咖啡館是讓人放鬆地方，台北市咖啡館文化相當興盛，「便宜、密集、好喝」更讓外國友人印象深刻，也選在城南一帶咖啡館舉辦活動。

策展人鴻鴻說，今年邀請更多國際詩人，包含日本、韓國、印度、泰國、法國等詩人，也特別請來香港詩人，這兩年香港與台灣關係特別緊密，更能夠反映台灣動態與世界思潮。

今年邀請印度詩人碧娜（Bina）擔任駐市詩人，碧娜表示，她第一次來台灣是2014年，原本以為台灣僅是一塊經濟島，來了發現台灣其實是一座文化之都，有殖民時期留下文物及歷史，當時她與很多年輕人交流，對台灣文化留下很好印像。

文化局表示，詩歌節於9月23日至10月7日舉行，透過講座與跨領域詩行動與民眾分享創作中的萬物，跨領域詩行動將在10月7日串聯金門街的咖啡廳，配合「詩生萬物」主題，由五位詩人在咖啡店駐站，與讀者在咖啡香中自由對話、接觸。