節能補助再升級北市環保局加碼 低收入戶換冰箱最高補助1萬5
台北市環保局為鼓勵住宅、社區加速能源轉型邁向淨零未來，今年「台北市住宅社區創能儲能及節能補助計畫」，補助住宅、社區建置相關設備，推展分散式發電，即日起更新增補助裝設建物玻璃隔熱膜者，此外低收入戶汰換省電冰箱，最高可補助1萬5000元。
北市環保局今年補助住宅及社區設置創能儲能及節能設備，補助對象為房屋所有權人及社區管委會，補助額度不超過建置總經費49%，住宅申請案每案補助上限100萬元，社區節能補助上限200萬元，申請期限至10月31日或計畫經費用罄止。
為推廣淨零減碳力道，環保局新增補助住宅申請裝設建物玻璃隔熱膜者，每才補助400元，每戶補助上限3萬元；低收入戶每戶補助汰換一台一級能效電冰箱，最高補助1萬5000元，申請期間自即日起至11月30日或計畫經費用罄止。
環保局強調，今年除了補助民眾設置創能、儲能及節能設備，為具體落實聯合國永續發展目標，新增補助低收入戶汰換冰箱，減輕氣候變遷對弱勢族群造成的生活衝擊，朝2050淨零台北願景邁進。
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