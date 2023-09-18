南麻豆、北八里 新北市府大廳變身柚子行銷場展至20日

再過10天就是中秋節，過節少不了應景的文旦柚，新北八里是知名文旦產區，有「南麻豆、北八里」美譽。新北市政府在一樓大廳辦文旦柚食農教育展，展期持續到9月20日，每日有限量闖關好禮，八里區農會電商平台「小農電舖直銷站」主打買文旦柚即享三重優惠，大力行銷新北優質農產。

新北市文旦柚種植面積約442公頃，主要分布於八里、淡水及五股一帶，以八里區種植面積約224公頃居首，產量約占全市6成，大部分農家在節氣「白露」前後進行採收。

新北市農會日前辦新北市112年文旦柚果品評鑑競賽，栽種文旦逾半世紀的老農褚國輝脫穎而出，獲冠軍殊榮，李春益獲得今年甜柚王，甜度高達13.9度。

新北市農業局長李玟說，今年評鑑競賽由各區精選代表，10個區、32名柚農參賽，均為各區精選代表，依形狀大小、肉質風味、外觀色澤、糖度、種子數共項目來評定。今年由八里區柚農褚國輝拿下特等獎及八里區柚農李春益拿下甜柚王，其甜度高達13.9度。

評審之一、農業部桃園改良場研究員施伯明表示，今年新北市文旦柚生長狀況良好，陽光充足，溫度適合，口感香甜果肉Q彈，其中冠軍柚的果皮油胞細緻、果形成紡錘狀、柚香濃郁。

褚國輝種植文旦面積達4分地，產量約1萬5000斤，果園位於八里區荖阡坑，陽光充足，為調節土壤的酸鹼值，著重土壤的養分管理，增進植株養分吸收，以提高果實品質，讓果肉更香甜。褚國輝用心管理果園，多年栽種經驗加上精心照料，讓褚國輝第一次參賽就脫穎而出，奪下今年新北柚王。