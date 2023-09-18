侯友宜訪美祕書處長隨行挨批 新北市府：綠營又搞烏賊戰

新北市民進黨議員今舉行記者會，痛批新北市長侯友宜帶著祕書處長饒慶鈺訪美，新北市府副發言人羅婉庭18日回應，侯市長此趟訪美並非公務行程，無動支分毫公務預算，並依規定完成請假及指派代理人等，民進黨不要為選舉再度傾全黨之力打擊異己，大搞政治烏賊戰，民進黨把心力放在關心危害人民健康的過期蛋流向何方，遠比政治鬥爭更重要。

新北市議會民進黨多名議員今舉行記者會，痛批當初祕書處回應議會不會派人陪同侯友宜前往美國，但祕書處長饒慶鈺卻隨團赴美，是公然欺騙議員、藐視議會，認為饒為幫侯友宜輔選不惜說謊，說謊局處長就應該要辭職下台。

羅婉庭回應，執政民進黨放任一籃又一籃的過期蛋囤積且恐流向不明，漠視全台嚴重的食安疑慮，反將精力花在動員全黨之力攻擊赴美進行台美交流的侯友宜市長，企圖轉移焦點、文過飾非。

羅婉庭指出，民進黨對過期蛋的護航超乎想像，居然毫不在意到底有多少過期蛋流入市面，是否有流入孩子們的營養午餐，是否有讓國軍弟兄吃下肚，新北衛生局今日除函請農業部盡速責請中央畜產會提供進口蛋品供售流向，以利地方稽查，並會同消保官持續於賣場超市、超商及雜貨店等通路端查核生鮮蛋品，持續清查轄內蛋製品加工廠及餐飲烘焙業者，為食安把關。

羅婉庭強調，食安重如國安，執政黨卻放空城全員逃走中，紛紛投入黑侯產業鍊，連侯友宜市長出訪新加坡越洋責成警察局長全力維護治安的電話都ㄧ再誣陷成打假電話，卻漠視嚴重的進口過期蛋事實，至今百姓等不到一句道歉、只看到牽拖耍賴，如此失職失能，實在讓人民忍無可忍。