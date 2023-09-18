857幹線電動公車19日上路 新北2030公車全面電動化

推動節能減碳，公車電動化已是趨勢，三重客運859跨區幹線13輛電動公車將在19日上線，新北市目前電動車比例約10％左右，交通局指出，目前新北電動公車177輛，年底將再增35輛，明、後年預計業者會再申請350輛，新北市預計2030年公車全面電動化。

新北市交通局說，859跨區幹線公車由淡水出發，沿八里-五股-蘆洲-三重-新莊-板橋，經過7個行政區、16所學校，提供雙北市民日常通勤通學交通服務外，路線亦經過板橋府中商圈、新板特區、淡水老街、滬尾砲台、紅毛城等多商圈及觀光旅遊景點，平均每月載運量約40萬人次之多。

三重客運總經理李建文說，本次三重客運857跨區幹線有13輛公車汰換為Model T電動公車，電動公車多了環景影像、內輪差警示等先進駕駛輔助設備。

同時捨棄傳統車外後視鏡，改以電子後視鏡，包括車頂、車門與車尾皆有設置鏡頭，減少車輛的視野死角，而車廂內均裝設新北幹線公車預約下車及站名播報顯示系統，前、中門配置48吋多媒體LED螢幕，提供乘客安全、舒適的乘車服務。

交通局長鍾鳴時表示，為鼓勵公車業者屆齡汰換車輛，除積極向中央爭取補助外，市府也加碼每輛150萬元補助，總計每輛有633萬左右的補助金，並已將電動公車納入年度公車評鑑加分，另外也規畫好未來10年經費補助業者購車。

交通局運輸管理科科長林詩欽表示，Model T電動公車先前在高雄有引進，新北的車輛是北部地區第一台，明日13輛電動公車上路後，新北共計已有177輛電動公車，約占總數10％左右，今年底還有35輛電動公車即將要上線。

林詩欽指出，新北都是根據公車使用年限逐年汰換，目前仍有不少低底盤公車都還在使用年限內，未來期限到，都將全面改為電動公車，目前預估明、後年業者約會提出350輛申請，交通局將持續輔導業者購置電動車型，並朝2030年市區公車全面電動化邁進。