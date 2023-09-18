大腸桿菌也濾掉！蔣萬安設再生水網 民生水資中心明年完工

台北市每天生活汙水、截流水約100萬噸，現有迪化、內湖廠約處理70萬噸，為達成2030汙水自主處理目標，北市首座三級處理的民生水資源再生中心今啟動「MBR（Membrane Bio-Reactor）薄膜」下水安置儀式，市長蔣萬安表示，這個薄膜技術是水質淨化心臟，未來民生水資中心將日處理4萬噸汙水，產出1萬噸再生水，這也是台北市再邁向環境永續的一大步。

衛工處長程培嘉表示，民生水資中心總經費為21億8千萬元，今天啟動薄膜下水安置後，預計明年9月竣工，將搜集南港、松山、信義等區的民生汙水，處理後排到基隆河，市府也會建置6600公尺的再生水管網，預計後年初就可以開放民眾免費取用再生水。

蔣萬安今天上午出席啟動儀式時表示，民生水資中心明年9月竣工後，除開啟台北市新世代水處理汙水理念，也讓台北市實現2030年汙水完全自主處理的第一步。因目前台北市仍須將汙水送往新北八里廠處理，未來北市府也規畫興建濱江、社子島等2座水資中心，各將處理16萬、3.5萬噸汙水，未來2030年台北市的汙水量將可完全自主處理，並朝三級處理比率達50%的目標努力邁進。

蔣萬安提到，民生水資中心明年完工之後，北市府也會以民生社區為示範區，建置6600公尺的再生水管網，串連民生社區綠地、河濱公園、松山機場貨運站等沿線，設有三處智慧取水站，民眾可以嗶悠遊卡免費取水，也會設置13處澆灌取水點，這將是全台第一處提供民眾取用的再生水。

衛工處長程培嘉說，目前全台約有16座三級汙水處理廠，幾乎都是設置科技園區周邊，尤其因中南部較缺水，可以穩定汙水產製水源提供給南科、南部工業區如中鋼等，因台北市沒有工業區，未來再生水將主要免費提供市民作為洗滌設備等使用，預計汙水廠明年9月完工後，4個月試運轉，後年初就可以免費取用，每天約提供一萬噸。