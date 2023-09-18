一國中學區一日照 北市明年無法達標

因應老齡化，衛福部2019年起與地方合推「一國中學區一日照中心」目標2024年達成，但北市72個國中學區預估屆時僅能完成63處，且全市12行政區有資源失衡狀況，恐部分地區無法就近服務、部分日照資源多的地區業者有經營風險。社會局坦言，部分學區受限地點難找合適腹地，會先提供使用者交通補助；未來也會調整補助級距，提高未開辦學區設置日照中心的誘因。

有不具名業者表示，若一個學區開多間日照中心，接案量恐會被瓜分，補助也會變少，水電、人事成本也都可能無法負擔。也有家屬認為，老人家不適應長途奔波，加上年紀大易暈車，日照中心還是應該要距離住家近一點，才能就近服務。

「一國中學區一日照中心」是用公益彩券盈餘分配基金編列預算6640萬元，補助「設置社區式長照機構試辦計畫」，根據近期的審計處報告指出，台北市截至去年底，北市72個國中學區已有48個學區開辦55家日照中心，可收托2149位失智失能長者；另有18個學區已覓得場址籌設中；但有6個學區尚未取得場地。

報告也指出，已規畫設立日照中心的18個籌設場址中，明年僅能開辦8個學區，其餘要配合社宅或學校EOD案，要等2024年之後才能開辦。另外，目前老人日照中心各行政區配置也供需失衡，如士林區等8區供過於求；信義區等4區供不應求。

社會局表示，台北市預計年底可達58學區、共81家日照中心開辦，目前也有9學區已規畫，剩下5學區正爭取社宅、市有、校園餘裕空間等，吸引民間投入。

社會局坦言，未規畫的學區多是社子島禁建區、松山機場周邊難找合適場地，明年會調整業者的補助基準，分3種額度，提高民間在未開辦學區設置日照中心的誘因。