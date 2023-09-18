台北疫後遊客減 故宮少近7成

疫情已結束，不過台北市景點遊客數較疫情前不增反減，台北市今年1至7月遊客數減少最多的前10大景點，以忠烈祠減少81.67%最多、其次為故宮減少68.08%，連士林官邸、台北101觀景台也各減5成以上。觀傳局回應，因國境開放較晚，大型會展或獎勵旅遊一時無法到位；兩岸觀光凍結也多少影響旅客人數，會積極透過多項策略推廣觀光。

至於宜花觀光疫情後是否回溫，根據宜蘭縣府統計，今年疫後第一個端午連假，縣府管轄的風景區入園遊客共7萬4779人次，儘管較去年超出逾1倍，但還是比不上疫情前、2019年端午連假的9萬6405人次，旅遊業者也希望盡速開放陸客來台。

花蓮觀光業者也推估，今年暑假跟疫情前相比，旅客平均衰退2至3成，除台灣人往國外跑，國際旅客也在花蓮停留不久或不來，也期待早日開放陸客團。

台北市議員秦慧珠調閱資料發現，疫情後今年1至7月台北市景點遊客數，比疫情前2019年同期大減90萬7699人，若扣掉今年2月「台灣燈會」一個月創造633萬人造訪國父紀念館、123萬人造訪松菸，台北市各景點遊客數量實質減少約772萬人次。

秦慧珠表示，台北市各景點遊客數未恢復疫情前的現象，證明交通部觀光署開放入境旅遊政策有待修正，特別是開放陸客來台，不要再以僵化的規定限制旅遊，讓觀光業無法復甦，也拖累了台北市的觀光發展。

北市觀傳局表示，為爭取更多觀光客，市府會以到台北4小時航程地區為主、遠程地區為輔布局引客，也會持續舉辦大型活動，如大稻埕夏日節、跨年、台北燈節等，延長旅客停留台北時間、帶動消費。