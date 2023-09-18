街友疑睡河道旁石塊間 警勸離 新北社局將評估安置

近日有民眾在新北汐止康誥坑溪河道旁發現，有街友睡在大石塊的空隙內，擔心若溪水暴漲，恐有安全疑慮。當地派出所回應，接獲消息後已到場請該男子離開；新北社會局說，有確認該男子未再返回，有請派出所加強留意，也會評估做後續照顧或安置。

有民眾發現在汐止康誥坑溪大同路橋下有街友睡在水泥塊空洞中，一旁即河道，景象駭人，萬一遇大雨或漲潮，後果不堪設想。民眾將照片發到在地社團引發熱議，網友留言「懂睡」、「要有個房子住真不容易」、「溪水暴漲就回老家了」等。

汐止派出所表示，一看到民眾貼文，立即趕往現場查看，有發現一名40多歲男子睡在河道旁石塊內，男子告訴警察，只是想找個地方休息。警方勸他換個適當地點，柔性勸離。

街友不只要找個棲身之處，若想求職重返社會，挑戰也大。新北市社會局與勞工局合作，在街友中途之家觀照園辦「街友清潔人員培訓專班」，有9人參加為期一周的課程，職訓中心邀請3家清潔公司到場徵才，順利媒合6人上工。

學員榮仔（化名）表示，過去從事工程業，意外造成腳部長久傷害，行走一拐一拐的，身體已復元6成，有清潔公司願意聘用並提供食宿，有重獲新生的喜悅。

社會局長李美珍說，街友流落街頭原因複雜，露宿生活往往造成身心耗弱，導致缺乏自信，透過與勞工局合辦街友職訓專班，鼓勵培養專業技能，愛心廠商提供友善職場，街友有了收入，才有自信開啟嶄新人生。