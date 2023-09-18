新北開辦新住民輔導班搭配臨托

新北現有11萬新住民，已超過5.8萬原住民，成為新北第4大族群。市府開辦新住民生活適應輔導班，課程搭配臨托服務，為新住民創造求知、學習和交友機會，昨天舉行聯合結業典禮，現場宛如小聯合國，熱鬧滾滾。副市長劉和然抱起新二代幼童，他說，新住民、新二代是新北市走向國際重要力量。

新北新住民高達11萬人，若加上在幼兒園至大專在學中新二代4萬5108人，人數更可觀，劉和然說，新住民、新二代是社會新動力，多重語言、多元文化背景是重要資產。新北新住民業務主要在民政局戶政科，各戶所設有單一窗口整合各局處資源，提供新住民職業訓練、健康指導及創業諮詢等服務，也提供取得健保前醫療費用補助，生活適應輔導班開辦多年，協助新住民更快適應台灣生活，減少文化隔閡。

生活適應輔導班今年有11個班，來自18國、261名新住民參加課程，課程免費，能帶孩子一起上課，戶所志工暖心協助照料孩子，讓新住民媽媽安心學習，各戶所也建立LINE群組鼓勵學員相互扶持。

菲律賓籍陳米娜來台在電子廠工作，結識小5歲丈夫陳蒲仁，從同事關係到人生伴侶，婚後3個兒子接連報到。陳蒲仁說，婚後遇疫情，還沒陪妻子回娘家，當年隻身來台，再次回菲國已是3個孩子的媽，很佩服妻子適應新環境的韌性。

來台當看護的印尼籍溫蒂也在緣分作用下成為台灣媳婦，丈夫傅坤祥辭去運輸業工作，夫妻共同創業，在新莊區賣牛肉丸等道地印尼料理。溫蒂說，住台灣很安全、便利、人情味濃，傅坤祥也學習印尼語，展現愛妻一面。

新北市八里新住民關懷協會理事長武氏芳恆說，新住民初到台灣面臨語言不通、文化差異等難題，不只新住民要融入台灣，台灣人也要認識新住民，才能破除刻板印象和歧視。