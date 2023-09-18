新北灌溉圳溝髒亂誰管 中央地方互推

新北市樹林區成功街圳溝裸露，常被隨意丟垃圾，造成環境髒亂，立委蘇巧慧曾爭取子母溝改善仍難徹底解決，日前邀相關單位會勘。新北市水利局指產權屬農田水利署，農水署不移撥又要地方政府管理不合理。農水署回應，沒有說不移交管理，依法要有償撥用，將持續溝通，希望市府先接管再談經費問題。

成功街圳溝旁道路是樹林區三福、三多及三龍一帶居民往新莊四維市場的道路，路面狹窄，長年人車爭道，險象環生，一旁溝渠裸露，常遭隨意丟垃圾，加上雨後淤積導致水流不順，衍生衛生問題，三龍里里長周淑甘說，當地民眾相當困擾。

蘇巧慧表示，農水署依職權僅能進行農業溝渠改善，無法編列工業及民生汙水改善、道路動線規畫等相關預算，溝渠已辦理廢止農業灌溉使用，僅剩市區排水功能，希望新北市府負起相關責任。

新北市水利局長宋德仁說，該處產權屬於農水署，有髒亂問題就要地方政府管理說不過去，農水署不願移撥產權或交出管理權，做相關工程須經農水署同意。目前沒有灌溉只剩排水功能。

宋也說，產權不在新北市政府，水利局仍會在能力範圍內全力處理髒亂問題。據了解，新店瑠公圳、大坪林圳、土城區大安圳與公館溝等灌排系統，產權皆屬農田水利署，都有類似情況。

農水署副署長陳衍源強調，樹林區成功街溝圳剩區域排水功能，依照農田水利法、灌溉排水管理辦法，農田水利設施若不再具有農田灌溉及排水功能，主管機關得廢止。因此就是新北市府要負責，正積極協調接管。

陳衍源指出，新北市水利局希望無償撥用，依農田水利法規定，必須有償撥用，若新北財務困難，可先協調並移轉管理權責，相關經費可分年分期，才能解決問題。

另，近日有民眾發現中和區瓦磘溝被染成白色，環保局接獲通報前往稽查，發現中和區中山路二段2巷排水口有白色汙水，附近沒有工廠，初步認定是民宅內排出，將持續追查。