新北批圳溝髒亂全因不移撥 農田水利署：沒說不願移交

新北樹林成功街圳溝髒亂不斷，中央地方權責不清引發居民憂心，新北水利局批是中央的農田水利署不移撥又要地方管理，實在不合理；農田水利署回應，沒有說不移交管理，但依法就是要「有償撥用」，可能雙方在這上面沒有共識，新北才這樣說，會再持續溝通，希望先接管，再談經費問題。

成功街圳溝因溝渠裸露導致環境髒亂、蚊蟲滋生，引發居民關注，立委蘇巧慧曾爭取子母溝改善但無法徹底解決，日前進一步針對圳溝土地委管問題，邀集相關單位會勘，但新北水利局認為，產權屬農田水利署，但對方不移撥又要地方管理，認為有髒亂就要地方政府出面不合理。

「沒有說不同意對方接管，也希望趕快接管」農田水利署副署長陳衍源強調，該溝渠已經沒有在做農田灌溉，只有區域排水功能，依照「農田水利法」、「灌溉排水管理辦法」第7條第2項，農田水利設施如果已經不再具有農田灌溉及農田排水功能，主管機關得廢止之。這樣的話本來就是新北市府要負責，因此也正積極協調接管。

陳衍源指出，新北水利局希望無償撥用，但依照農田水利法23條第3項規定，設施已經沒有使用，是要「有償撥用」，所以這是法律規定，「沒有無償撥用空間」，而並非新北市府所希望的就能做。若新北有財務困難，彼此可以先協調並移轉管理權責，相關經費可以分年分期沒有關係，這樣才能解決問題。