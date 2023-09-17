疑街友睡在河道旁石塊內 民憂「溪水暴漲就回老家」

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聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北境內有不少橋梁，不少街友習慣到堤頂上、橋墩下居住，但近期有汐止民眾發先有街友是直接睡在河道邊。圖／新北社會局提供
新北境內有不少橋梁，不少街友習慣到堤頂上、橋墩下居住，但近期有汐止民眾發先有街友是直接睡在河道邊。圖／新北社會局提供

近日有民眾在新北汐止康誥坑溪河道旁發現，有疑似街友睡在大石塊的空隙內，擔心若溪水暴漲，恐馬上就被沖走。汐止派出所表示，接獲消息後已到現場請該民眾離開；新北社會局也說，有到現場了解，今日也再確認該民眾未返回，已請派出所加強注意，若有發現將評估做後續照顧或安置等。

民眾發現，在汐止康誥坑溪大同路橋下有街友睡在水泥塊空洞中，而一旁就是河道，景象駭人，若大雨或漲潮一來，後果恐怕不堪設想。該民眾將照片發文到在地社團，引發熱烈討論，有民眾苦笑「懂睡」、「要有個房子住真不容易」、「溪水暴漲就回老家了」等。

汐止派出所表示，是近日早上八時至九時之間有看到民眾貼文，趕緊趕過去看，結果還真的看到有一名40多歲左右男性睡在河道旁石塊內，警方就上前詢問；男子回應，就沒地方去，才想找地方休息。警方表示，後來就請他去適當地方休息，做柔性勸導。

新北社會局社會救助科長劉冠宏表示，該案並未接獲街友通報，該地亦非平時街友列管活動地點，目前已詢問汐止派出所，派出所於昨日上午8時前往處理，經瞭解為蘇姓民眾，今確認蘇姓民眾未再返回該地點，社會局已請汐止派出所員警巡邏時，幫忙再注意該地點是否有人返回，如有發現會立即通知社會局，將立即評估，並依民眾需求做後續生活照顧或安置等。

近日有民眾在新北汐止康誥坑溪河道旁發現，有疑似街友睡在大石塊的空隙內，擔心若溪水暴漲，恐馬上就被沖走。圖／取自臉書社團「汐止集團」
近日有民眾在新北汐止康誥坑溪河道旁發現，有疑似街友睡在大石塊的空隙內，擔心若溪水暴漲，恐馬上就被沖走。圖／取自臉書社團「汐止集團」

汐止 街友 新北

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