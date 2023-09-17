快訊

全台5千萬顆過期蛋新北查獲191萬顆 衛生局：南部放不下才放新北

新莊公寓火警「樓梯間救出2人」 男燒傷、女昏迷送醫

大直街民宅陷落 李四川：重災戶家具擬賠50萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大直街民宅陷落 李四川：重災戶家具擬賠50萬

中央社／ 台北17日電
北市大直街民宅塌陷案，有部分受災戶收到都更意願調查表，台北市副市長李四川（圖）表示，並非北市府意調；針對重災住戶家具財損問題，請法務局規劃提出每戶新台幣50萬元賠償。聯合報系資料照片／記者鍾維軒攝影
北市大直街民宅塌陷案，有部分受災戶收到都更意願調查表，台北市副市長李四川（圖）表示，並非北市府意調；針對重災住戶家具財損問題，請法務局規劃提出每戶新台幣50萬元賠償。聯合報系資料照片／記者鍾維軒攝影

北市大直街民宅塌陷案，有部分受災戶收到都更意願調查表，台北市副市長李四川今天表示，並非北市府意調；針對重災住戶家具財損問題，請法務局規劃提出每戶新台幣50萬元賠償。

基泰建設起造、福益營造承造的「基泰大直」建案在7日晚間因開挖地下層不慎，導致台北市大直街巷弄25戶民宅傾斜下陷。台北市政府自12日起開放受災戶進屋取物，今天啟動第4輪受災戶入屋取物，規劃限時1小時。

李四川下午在災區現場接受媒體聯訪時表示，今天開放25戶回來取物，時間拉長為1小時，現場搬遷狀況都相當順利，預計今天到下午5時就會結束，原則上希望今天是最後一波取物，包括北市府、基泰建設和搬家公司都派員到場幫忙。

他提到，有些受災戶住家有大型傢俱者，後續若要拆遷時，會請基泰建設委託搬家公司搬遷，規劃集中置放在同一個空間，最後再進行現場拆除作業。

媒體詢問有部分重受災戶住家下陷造成家具遭淹水損毀，後續如何處理。李四川表示，這部分財損已請法務局消保官就災損大型家具進行待沽，並規劃由基泰建設所提撥的1億元內，提出50萬元財損賠償，但有部分住戶家具價錢較高，會再就個別案例做研討。

李四川說，針對之前雙號疏散的165戶，今天也都會請相關技師公會做全面評鑑，鑑定後會交基泰建設負責儘速修復，假若修復能力不足，工務局也會給予協助，盼讓居民盡快返家。

媒體追問有許多住戶信箱被塞都更意願同意書，是否為北市府所發放。李四川否認說「沒有」，目前北市府還在計算建蔽率和容積率等條件內容，並未進行到發放都更意願同意書，若受災戶想都更且信任北市府，那麼北市府將會辦理。

北市 基泰建設 李四川

延伸閱讀

基泰稱被要求退居第二線 李四川酸：有看到他站在第一線？

基泰安插市政顧問當「門神」？ 李四川否認：這對市府同仁不公平

李四川：若結構安全 下沉棟25戶可限時返家取物

大直樓塌前44天監測就有問題？李四川：基泰昨才給資料 嚴重可吊照

相關新聞

大直街民宅陷落 李四川：重災戶家具擬賠50萬

北市大直街民宅塌陷案，有部分受災戶收到都更意願調查表，台北市副市長李四川今天表示，並非北市府意調；針對重災住戶家具財損問...

圳溝髒亂民代要求改善 新北水利局批中央不移撥又要地方管

新北市樹林區成功街圳溝因溝渠裸露，經常遭隨意丟棄垃圾、造成環境髒亂、蚊蟲滋生，因溝渠底寬，導致水流不動，廢水引發惡臭，立...

11萬新住民穩坐第四大族群 新北開辦生活適應輔導班搭配臨托揪甘心

新北現有11萬新住民，已超過5.8萬原住民，成為新北第4大族群。市府開辦新住民生活適應輔導班，課程搭配臨托服務，為新住民...

新北溪流再遭汙染 民譏諷溪流成永和豆漿

新北河川又被汙染，昨天民眾發現中和瓦磘溝被染成白色，拍下貼網質疑發生什麼事，網友則回應「一直沒有很乾淨、誰家牛奶打翻、永...

大直塌陷戶開放1小時取物 住戶急救援珍藏美酒「瓶身沾滿土...」

北市中山區大直街建案「基泰大直」因施工不慎導致民宅下陷須重建，造成25戶重災戶無家可歸，市府安置方案也出爐，都發局今天上...

「1國中學區1日照中心」明年無法達成 北市社會局：地理位置受限

因應人口老化及改善社區內失能失智長輩使用日照服務更加便利，衛福部從108年起與地方合推「一國中學區一日照中心」目標113...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦