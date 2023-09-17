大直街民宅陷落 李四川：重災戶家具擬賠50萬

北市大直街民宅塌陷案，有部分受災戶收到都更意願調查表，台北市副市長李四川今天表示，並非北市府意調；針對重災住戶家具財損問題，請法務局規劃提出每戶新台幣50萬元賠償。

由基泰建設起造、福益營造承造的「基泰大直」建案在7日晚間因開挖地下層不慎，導致台北市大直街巷弄25戶民宅傾斜下陷。台北市政府自12日起開放受災戶進屋取物，今天啟動第4輪受災戶入屋取物，規劃限時1小時。

李四川下午在災區現場接受媒體聯訪時表示，今天開放25戶回來取物，時間拉長為1小時，現場搬遷狀況都相當順利，預計今天到下午5時就會結束，原則上希望今天是最後一波取物，包括北市府、基泰建設和搬家公司都派員到場幫忙。

他提到，有些受災戶住家有大型傢俱者，後續若要拆遷時，會請基泰建設委託搬家公司搬遷，規劃集中置放在同一個空間，最後再進行現場拆除作業。

媒體詢問有部分重受災戶住家下陷造成家具遭淹水損毀，後續如何處理。李四川表示，這部分財損已請法務局消保官就災損大型家具進行待沽，並規劃由基泰建設所提撥的1億元內，提出50萬元財損賠償，但有部分住戶家具價錢較高，會再就個別案例做研討。

李四川說，針對之前雙號疏散的165戶，今天也都會請相關技師公會做全面評鑑，鑑定後會交基泰建設負責儘速修復，假若修復能力不足，工務局也會給予協助，盼讓居民盡快返家。

媒體追問有許多住戶信箱被塞都更意願同意書，是否為北市府所發放。李四川否認說「沒有」，目前北市府還在計算建蔽率和容積率等條件內容，並未進行到發放都更意願同意書，若受災戶想都更且信任北市府，那麼北市府將會辦理。