圳溝髒亂民代要求改善 新北水利局批中央不移撥又要地方管

新北市樹林區成功街圳溝因溝渠裸露，經常遭隨意丟棄垃圾、造成環境髒亂、蚊蟲滋生，因溝渠底寬，導致水流不動，廢水引發惡臭，立委蘇巧慧曾爭取子母溝改善但無法徹底解決，日前進一步針對圳溝土地委管問題，邀集相關單位會勘。但新北水利局則反批產權屬農田水利署，水利署不移撥又要地方政府管理，認為有髒亂就要地方政府出面不合理。

新北樹林區成功街圳溝旁道路是樹林三福、三多及三龍地區居民前往新莊四維市場的道路，由於路面狹窄，長年人車爭道，極為危險，且一旁溝渠裸露，遭隨意丟棄垃圾，加上雨後淤積導致水流不順，造成衛生問題，蚊蟲滋生、環境惡臭等問題，三龍里里長周淑甘表示，當地民眾相當困擾。

蘇巧慧表示，農田水利署依職權僅能進行農業溝渠改善，無法編列工業及民生汙水改善、道路動線規劃等相關預算，現溝渠已辦理廢止農業灌溉使用，僅剩協助市區排水功能，希望新北市府肩負起相關責任。

但新北市水利局長宋德仁則說，該處產權屬於農田水利署，有髒亂問題就要地方政府管理說不過去，且水利署也不願移撥產權或交出管理權，每當需要做相關工程就要水利署同意，甚至還需要有償撥用。雖現在沒有灌溉只有排水功能，但仍然是水利署的產權，水利局無法隨意施工。要求地方政府管理同時，也希望水利署應無償撥用產權。宋德仁說，雖然產權不在新北市府，但水利局仍會在有限度的範圍之內全力處理髒亂問題。

水利局對此表示，有關樹林成功街圳溝屬農業部農田水利署所權管之後村圳灌溉排水系統，目前兼做市區排水使用，由於該圳溝早期是重要的人工水利設施，溝渠引進大漢溪水灌溉樹林、新莊、三重一帶的農田，但因時代變遷農田消逝，溝渠已無灌溉作用，加上坡度平緩，水流經常流不動，淤積嚴重散發惡臭。有鑑於多次遭民眾陳情環境髒亂及積水惡臭，水利局已於2020年12月完成該圳溝增設子溝工程，完工後環境大幅改善，圳溝排水順暢且周邊地區亦無因該圳溝排水導致積水問題。另有關圳溝經常遭隨意丟棄垃圾部分，水利局為維持其排水功能，已委由樹林區公所維護，除定期巡檢外，如民眾通報垃圾棄置於溝底，亦隨時派工清除，以確保該圳溝排水順暢。