11萬新住民穩坐第四大族群 新北開辦生活適應輔導班搭配臨托揪甘心

新北現有11萬新住民，已超過5.8萬原住民，成為新北第4大族群。市府開辦新住民生活適應輔導班，課程搭配臨托服務，為新住民創造求知、學習和交友機會，今天舉行聯合結業典禮，現場宛如小聯合國，熱鬧滾滾，副市長劉和然抱起新二代幼童，他說，新住民、新二代是新北市走向國際重要力量。

新北新住民高達11萬人，若加上在幼兒園至大專在學中新二代4萬5108人人數更可觀，劉和然說，新住民、新二代是社會新動力，多重語言、多元文化背景是重要資產。新北新住民業務主要在民政局戶政科，各戶所設有單一窗口整合各局處資源，提供新住民職業訓練、健康指導及創業諮詢等服務，也提供取得健保前醫療費用補助，生活適應輔導班開辦多年，協助新住民更快適應台灣生活，減少文化隔閡。

生活適應輔導班今年有11個班，來自18國、261名新住民參加課程，課程免費，能帶著孩子一起上課，戶所志工暖心協助照料孩子，讓新住民媽媽安心學習，各戶所也建立LINE群組鼓勵學員相互扶持。

菲律賓籍陳米娜來台工作，結識小5歲丈夫陳蒲仁，從同事到伴侶，婚後3個兒子接連報到。陳蒲仁說，妻子語言學習能力強，曾在日本工作，也略懂日文，夫妻倆在家慣用中文溝通，她鼓勵妻子參加生活適應輔導班，強化社會參與建立自信。陳蒲仁說，婚後遇到疫情，還沒陪妻子回菲律賓娘家，妻子隻身來台，再次回菲國已是3個孩子的媽，很佩服妻子適應新環境的韌性。

來台當看護的印尼籍溫蒂也在緣分作用下，成為台灣媳婦，丈夫傅坤祥辭去運輸業工作，夫妻共同創業，在新莊區賣牛肉丸等道地印尼味料理。溫蒂說，住台灣很安全、便利、人情味濃，期待趕快生孩子孕育下一代。傅坤祥也學習印尼語，他說，這是愛妻的表現。

今天聯合結業典禮主持人是越南籍阮秋姮搭配新北市殯葬處副處長許力友，阮秋姮當年隨媽媽來台灣學習中文，之後在台灣讀大學、研究所，也在台灣建立幸福家庭，她投入戲劇、主持，闖出一片天。阮秋姮說，早期台灣人對越南理解有限，現在她介紹自己是越南人，對方會分享到越南旅遊經驗、越南飲食特色等，兩地交流愈來愈多。