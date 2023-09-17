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預先察知學生體況及時反應 新北特教助理員許菁玲獲優良特教表揚

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市立新北特殊教育學校助理員許菁玲榮獲112教育部優良特教人員表揚。圖／新北教育局提供
新北市立新北特殊教育學校助理員許菁玲榮獲112教育部優良特教人員表揚。圖／新北教育局提供

教育部112年度優良特殊教育人員表揚，新北有4名特教人員獲獎，其中特殊教育學校助理員許菁玲能預先察知特教孩子身體變化，面對癲癇學生避免突然發作會準備氧氣瓶等設備隨時待命，認真服務特教孩子的堅持令人動容，進而榮獲優良特殊教育人員表揚。

新北勢今年有4名特教人員獲得教育部特殊教育人員表揚，其中特殊教育學校助理員許菁玲在學生到校後，慧觀察學生神情是否自若或呈現緊張，行動間及身體四肢是否異樣或受傷。並從噓寒問暖中觀察學生反應，面對癲癇學生避免突然發作，也會將氧氣設備及脈搏偵測儀器隨時待命，定時測量脈搏及觀察學生神情反應。

許菁玲曾有次學生因服用感冒藥物，導致藥物副作用心跳加速，身體急速不適，甚至血壓、脈搏測不到的情況下，立即使用血氧機，測得219次/分，判斷心臟不適，立即送醫，在送醫的過程中，發揮醫護專業，持續觀察血氧變化，保持呼吸通暢，妥善的處理，學生獲得最好的照護。

另鳳鳴國小特教老師劉義翔，服務新北偏鄉學校期間，運用桌遊、小遊戲引發特教生的學習興趣，在互動中，增進彼此的交流。土城國小特教老師徐意婷，以創意教學方式為資優孩子設計自由創意的塗鴉黑板、專屬學習存摺，完整紀錄學習的軌跡。

莒光國小特教老師朱平瑜，擔任資源班、資優班、資優方案的自然科任教師，服務不同類型的特殊生，讓特教生、資優生都能參與科學競賽與展覽，獲得自我實現的成就感。

教育局表示，每位獲獎者都是長期奉獻特教優良人員，藉此獲獎提振特殊教育人員的士氣，引領表率。為符應特教法修法，已著手研議相關計畫與修正，以保障特教師生權益。為營造友善特殊教育環境，除各教育階段身障類特教班增加132班282名教師，特教教甄開缺未來將每年持續增加4%正式教師，並規畫調整特教助理員薪資，投入更多資源支持特教師生。

新北4特師榮獲112教育部優良特教人員表揚，鳳鳴國小劉義翔(左起)、土城國小徐意婷、新北市立新北特殊教育學校許菁玲、莒光國小朱平瑜。圖／新北教育局提供
新北4特師榮獲112教育部優良特教人員表揚，鳳鳴國小劉義翔(左起)、土城國小徐意婷、新北市立新北特殊教育學校許菁玲、莒光國小朱平瑜。圖／新北教育局提供

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