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新北溪流再遭汙染 民譏諷溪流成永和豆漿
新北河川又被汙染，昨天民眾發現中和瓦磘溝被染成白色，拍下貼網質疑發生什麼事，網友則回應「一直沒有很乾淨、誰家牛奶打翻、永和豆漿傳說」。新北環保局接獲通報昨下午前往稽查，發現於中和區中山路二段2巷內排水口有白色汙水排放，因附近無發現工廠排放情事，環保局認為應是民宅內排出，但昨查無所獲，今持續追查。
新北市瓦磘溝昨被民眾發現染成白色，民眾嘲諷如永和豆漿，環保局快篩結果pH8.14未超過標準、化學需氧量(COD)及重金屬未檢出。
今年7月泰山貴仔坑溪民眾發現遍布又黑又臭的油汙、5月水碓窠溪五股段泡泡汙染、3月新莊潭底溝慘被染成粉紅色，新北水汙染屢見不鮮。
環保局昨14時許派員前往瓦磘溝稽查，現場發現於中和區中山路二段2巷附近排水口有白色汙水排放情形，現場採集水樣檢測水質，經分析流域溯源巡查，沿有白色汙水之側溝巡檢，於前述橋旁中山路二段2巷45弄2號後方防火巷水溝發現有些許痕跡，該區域皆為一般民宅。
環保局說，經派出環保稽查、中和、永和區清潔隊巡查員於周遭民宅及店家訪視，皆未發現有工廠及營建工地等汙染源排放廢水情事，根據綜上相關線索研判，可能為該區域內一次性棄置水泥或水性漆等可能為白色之物質，沿側溝流入瓦磘溝。
環保局認為汙染研判可疑來源為周遭民宅，因側溝水流持續流動溯源困難，環保局今日將繼續派員於案址周遭巡查，逐一查訪是否有民宅室內裝修等可能汙染源，若查獲有違反環保法令依法告發。並提醒民眾裝修完如有未使用完畢的油漆，須以吸水性報紙、廢布等吸收後，妥善防破防漏包裝，並盛裝於專用垃圾袋給循線垃圾車處理。油漆桶罐如為可回收材質，交給資源回收車回收。
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