快訊

雞蛋到底該不該放冰箱？ 專家曝冷藏或室溫保存，好壞差很多！

幼童成凶案唯一目擊證人 律師點破防「活人欺負死人」

獨／男童目睹父母親遭殺害 祖父淚書：不求幫忙 請多鼓勵小孩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北溪流再遭汙染 民譏諷溪流成永和豆漿

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
昨天民眾發現中和瓦磘溝被染成白色，拍下貼網質疑發生什麼事。圖／我是永和人臉書社團翻攝
昨天民眾發現中和瓦磘溝被染成白色，拍下貼網質疑發生什麼事。圖／我是永和人臉書社團翻攝

新北河川又被汙染，昨天民眾發現中和瓦磘溝被染成白色，拍下貼網質疑發生什麼事，網友則回應「一直沒有很乾淨、誰家牛奶打翻、永和豆漿傳說」。新北環保局接獲通報昨下午前往稽查，發現於中和區中山路二段2巷內排水口有白色汙水排放，因附近無發現工廠排放情事，環保局認為應是民宅內排出，但昨查無所獲，今持續追查。

新北市瓦磘溝昨被民眾發現染成白色，民眾嘲諷如永和豆漿，環保局快篩結果pH8.14未超過標準、化學需氧量(COD)及重金屬未檢出。

今年7月泰山貴仔坑溪民眾發現遍布又黑又臭的油汙、5月水碓窠溪五股段泡泡汙染、3月新莊潭底溝慘被染成粉紅色，新北水汙染屢見不鮮。

環保局昨14時許派員前往瓦磘溝稽查，現場發現於中和區中山路二段2巷附近排水口有白色汙水排放情形，現場採集水樣檢測水質，經分析流域溯源巡查，沿有白色汙水之側溝巡檢，於前述橋旁中山路二段2巷45弄2號後方防火巷水溝發現有些許痕跡，該區域皆為一般民宅。

環保局說，經派出環保稽查、中和、永和區清潔隊巡查員於周遭民宅及店家訪視，皆未發現有工廠及營建工地等汙染源排放廢水情事，根據綜上相關線索研判，可能為該區域內一次性棄置水泥或水性漆等可能為白色之物質，沿側溝流入瓦磘溝。

環保局認為汙染研判可疑來源為周遭民宅，因側溝水流持續流動溯源困難，環保局今日將繼續派員於案址周遭巡查，逐一查訪是否有民宅室內裝修等可能汙染源，若查獲有違反環保法令依法告發。並提醒民眾裝修完如有未使用完畢的油漆，須以吸水性報紙、廢布等吸收後，妥善防破防漏包裝，並盛裝於專用垃圾袋給循線垃圾車處理。油漆桶罐如為可回收材質，交給資源回收車回收。

昨天民眾發現永和瓦磘溝被染成白色，拍下貼網質疑發生什麼事，網友則回應「一直沒有很乾淨、誰家牛奶打翻、永和豆漿傳說」。圖／我是永和人臉書社團翻攝
昨天民眾發現永和瓦磘溝被染成白色，拍下貼網質疑發生什麼事，網友則回應「一直沒有很乾淨、誰家牛奶打翻、永和豆漿傳說」。圖／我是永和人臉書社團翻攝
環保局快篩結果pH8.14未違反標準、化學需氧量(COD)及重金屬未檢出。圖／ 新北市環保局提供
環保局快篩結果pH8.14未違反標準、化學需氧量(COD)及重金屬未檢出。圖／ 新北市環保局提供
昨天民眾發現中和瓦磘溝被染成白色，拍下貼網質疑發生什麼事。圖／我是永和人臉書社團翻攝
昨天民眾發現中和瓦磘溝被染成白色，拍下貼網質疑發生什麼事。圖／我是永和人臉書社團翻攝

永和

延伸閱讀

賴清德萬里老家被指違建 賴辦：靜待新北市府後續認定

新北男酒醉倒臥路邊 警消救援竟遭踹肚 醉漢下場出爐

護彰化福寶、漢寶濕地水環境 3年查獲9件畜牧廢水汙染

新北開設職訓專班 助街友重回社會找到工作

相關新聞

大直塌陷戶開放1小時取物 住戶急救援珍藏美酒「瓶身沾滿土...」

北市中山區大直街建案「基泰大直」因施工不慎導致民宅下陷須重建，造成25戶重災戶無家可歸，市府安置方案也出爐，都發局今天上...

北市疫後景點減少逾7百萬人次前10景點曝光 101也剩半

疫情已結束，不過台北市政府統計，北市今年觀光景點遊客數不增反減，尤其交通部規畫今年來台旅客目標為600萬，迄今只達400...

影／大鯨魚、章魚 福隆沙灘15座超大型造型風箏飛上天

交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處，昨天起到今天一連兩天，在福隆沙灘舉辦海洋風箏嘉年華，結合海洋意象特色風箏及...

新北溪流再遭汙染 民譏諷溪流成永和豆漿

新北河川又被汙染，昨天民眾發現中和瓦磘溝被染成白色，拍下貼網質疑發生什麼事，網友則回應「一直沒有很乾淨、誰家牛奶打翻、永...

「1國中學區1日照中心」明年無法達成 北市社會局：地理位置受限

因應人口老化及改善社區內失能失智長輩使用日照服務更加便利，衛福部從108年起與地方合推「一國中學區一日照中心」目標113...

中央點名上百處易肇事路口 新北反駁

交通部公布1千處路口列行人地獄改善路口，其中點出新北115處易肇事地點，及去年10大易肇事路口。不過，新北交通局長鍾鳴時...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦