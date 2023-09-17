勞動部透過職務再設計 助單側聽損銀髮族排除工作障礙

單側聽力損傷者因無法取得身心障礙證明，所以不適用相關的社會福利資源。勞動部為協助單側聽損者解決工作障礙，將單側聽損者納入「推動職務再設計服務計畫」服務對象，高屏澎東分署幫65歲的單側聽損者謝先生，輔助就業輔具解決工作上的溝通障礙，現在工作效率和品質都提升80％以上。

「您可以再說一次嗎？」周遭有部分人士因為壓力、疾病或不明原因，導致單耳聽力受損，進而影響生活或工作上，常常聽不清楚別人所說的話，而要求對方再說一次。勞動部高屏澎東分署指出，職場上有些員工因身心障礙、年齡增長或產業變動等因素產生工作障礙，勞動部發展署所推出的「職務再設計」是以排除工作障礙，提升工作效能，所進行的改善工作設備、工作條件、工作環境、提供就業輔具及調整工作方法的措施。

65歲謝先生在混凝土公司擔任業務副理，因單耳聽力受損，在公司內部工作會議上，常聽不清楚同仁所表達的內容，接聽客戶電話或是外出拜訪客戶時，也因為聽不清楚，經常要請對方重複說明，甚至增加了在吵雜工地工作時的風險。因為聽力問題，讓他工作時相當困擾又擔憂。聽說勞動部有單側聽損者的服務資源，便試者提出申請。

高屏澎東分署在接獲申請後，安排具有聽力師資格的輔導委員到謝先生工作現場進行訪視，了解當事人工作遭遇的問題後，提供輔導策略及建議改善方案。謝先生說，經由職務再設計補助助聽器就業輔具後，工作時可清楚聽到開會及客戶表達的內容，溝通上完全沒有障礙，更提升職場安全性，不論是工作效率或是工作品質都提升80％以上。