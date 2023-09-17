台東池上光電開發案說明會 300居民反對離席

台糖公司台東縣池上糖漿廠閒置35年，10.8公頃工業用地租給新北市森崴能源公司設置發展光電，今天舉辦地方說明會，在地民意代表與超過300鄉親到場關心，地方表達堅決反對立場。業者代表則強調不會影響環境及觀光發展。縣府表示因計畫不完整，已退件。經濟部未收到台東縣府核轉池上地區該類光電開發案件。

森崴能源再生能源事業群副總經理謝承哲表示，在地反對聲音主要是光電設施會破壞景觀及水源環境，但公司早已做了很多的評估、調查及規畫，因此，此案光電設置是結合在地觀光景觀設計，周遭也有樹木環繞，不會破壞周遭景觀。

他說，至於光電破壞水源的問題，事實上，光電面版的清洗，絕對是用清水來洗，不可能使用添加化學源料的水來清洗，況且整個排水系統是經過處理的乾淨水排放，絕對不會汙染水源的問題。

台糖公司台東縣池上糖漿廠閒置35年，10.8公頃工業用地租給新北市森崴能源公司設置發展光電，今天業者舉辦地方說明會；由於是池上最大場域的光電案，中央、地方民意代表及超過300多位居民到場關心，大家頭戴反對標語，高喊「光電Out！滾！」，最後居民離席收場，業者無奈。

議員陳宏宗說，若廠商說光電無害，怎麽這麽多人反對呢？尤其台糖土地租百姓難，租光電業者就容易，也說不過去。議員潘貴蘭說，池上好山好水，自然的觀光來蓋破壞環境的光電沒必要。

「畫設原民保留區，財團及企業就不會任易開發。」在地族人說，可以學其他縣市，將爭議土地畫設自然保留區或原民保留區，這樣開發就能受限制。