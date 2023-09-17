大直塌陷戶開放1小時取物 住戶急救援珍藏美酒「瓶身沾滿土...」
北市中山區大直街建案「基泰大直」因施工不慎導致民宅下陷須重建，造成25戶重災戶無家可歸，市府安置方案也出爐，都發局今天上午9點開放民眾第四輪返家取物，取物時間從20分鐘延長為1小時，除了市府團隊外，也要求基泰大直調派搬家工人及車輛協助。
都發局表示，上午9點開始，開放大直街94巷塌陷戶，第四輪進入屋內取物，取物時間為一小時，原則上安排一支樓梯同時段僅一戶取物，下午2點至3點供2樓、6樓同時。
都發局說，建管處已協調基泰建設調派搬家工人及車輛支援協助住戶取物，同時消防局、衛生局、警察局、兵役局及社會局等相關局處將同時派駐以協助緊急狀況處理，包括8名替代役協助推車及物品上車。
現場工作人員持續協助民眾，物品先從民宅搬運出來放到推車上，工作人員再將其推上貨車，照片中推車大包小包，甚至有民眾返家連忙把珍藏多年美酒都拿出來，瓶身上都沾滿土，其他包含電風扇、衣架、衛生紙等生活用品。
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