快訊

影／洗衣店氣爆轟一下全沒了 路過行人遭玻璃割傷

邪教虐死人？6名韓裔「基督戰士」涉凌虐南韓女 遺體僅32公斤

迷惘博士生／博士生洗學歷求高薪 台大教授籲：給基本薪資拯救低落素質

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「1國中學區1日照中心」明年無法達成 北市社會局：地理位置受限

聯合報／ 記者洪子凱鍾維軒／台北即時報導
中央衛福部規畫113年達成「一國中學區一日照中心」，但台北市審計處報告指出，北市113年底還有9個學區無日照中心，且部分行政區有供需失衡狀況。圖／聯合報系資料照片
中央衛福部規畫113年達成「一國中學區一日照中心」，但台北市審計處報告指出，北市113年底還有9個學區無日照中心，且部分行政區有供需失衡狀況。圖／聯合報系資料照片

因應人口老化及改善社區內失能失智長輩使用日照服務更加便利，衛福部從108年起與地方合推「一國中學區一日照中心」目標113年達成，但北市審計處報告指出，目前72個學區中能在113年完成增設只有63個，且行政區有資源失衡狀況。

社會局說明，部分學區因受限於地理位置，難以找到合適腹地，導致無法設置或量能不足，未來會先以交通車補助接受使用者，未來也會調整補助級距，增加未開辦學區誘因，並促進照顧服務資源妥適分配。

社會局為推動「一國中學區一日照中心」政策於北市公益彩券盈餘分配基金編列預算6640萬元，補助「設置社區式長照機構試辦計畫」，鼓勵民間設置老人日照中心，期盼於113年達成「一國中學區一日照中心」目標。

根據審計處報告指出，截至111年12月底止，全台北市72個國中學區，有48個學區共開辦55家老人日照中心，可收托2149位失智失能長者，另有18個學區已覓得建立場址籌設中，還有6個學區尚未取得場地布建。

報告中指出，18個已規畫設立老人日照中心籌設，113年能開辦僅有8個學區，其餘因配合社宅或學校EOD案，要等113年後才能開辦，無法達成目標。

報告還發現，社會局推估112年北市老人日照中心資源布建情形，雖尚能滿足民眾使用需求，但各行政區資源配置間有供需失衡狀況，包含供過於求有士林區等8處，供不應求有信義區等4處，導致有部分地區民眾無法就近使用日照服務資源，且將增加日照資源豐沛地區業者未來經營困難風險等情形。

社會局回應，截至今年8月底，已完成開辦57國中學區設置共69家日照中心，年底預計達到58學區共81家日照中心開辦，目前還有9學區已進行規畫，剩下5學區正積極爭取以社會住宅、運用市有、校園餘裕空間結合國產署閒置場地等方式，吸引民間投入。

至於各行政區資源配置間有供需失衡狀況，社會局持續補助長照交通車，未開辦、機構較少行政區域，接受使用者，現階斷未規畫學區，大多是受限於地理位置如社子島禁建區、松山機場腹地等難以找合適場地，預計113年將調整補助基準，分為尚未取得場地布建學區、資源不足區及資源密集區等3種補助額度，增加未開辦學區誘因，並促進照顧服務資源妥適分配。

北市 使用者 長照

延伸閱讀

北市疫後景點減少逾7百萬人次前10景點曝光 101也剩半

獨／2童目睹父母命案…被警要求夜間詢問 家屬無助：社工10分鐘就離開

前里長病逝 北市內湖區麗山里長補選結果出爐

北市優質學校評選今頒獎 蘭雅國中勇奪整體金質獎殊榮

相關新聞

北市疫後景點減少逾7百萬人次前10景點曝光 101也剩半

疫情已結束，不過台北市政府統計，北市今年觀光景點遊客數不增反減，尤其交通部規畫今年來台旅客目標為600萬，迄今只達400...

影／大鯨魚、章魚 福隆沙灘15座超大型造型風箏飛上天

交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處，昨天起到今天一連兩天，在福隆沙灘舉辦海洋風箏嘉年華，結合海洋意象特色風箏及...

貢竂海祭10強激戰 烏流拿下海洋獨立音樂大賞獲獎40萬

新北市貢寮國際海洋音樂祭「海洋獨立音樂大賞」今晚進行激烈的最終10強決賽，在海祭大舞台爭奪海洋旗的榮耀，總獎金高達60萬...

「1國中學區1日照中心」明年無法達成 北市社會局：地理位置受限

因應人口老化及改善社區內失能失智長輩使用日照服務更加便利，衛福部從108年起與地方合推「一國中學區一日照中心」目標113...

中央點名上百處易肇事路口 新北反駁

交通部公布1千處路口列行人地獄改善路口，其中點出新北115處易肇事地點，及去年10大易肇事路口。不過，新北交通局長鍾鳴時...

新北產官學攜手 培育都更人才

近年都更需求增加，但都更專業人才供不應求，且能力參差不齊，導致送件品質不佳，不少案件進度因此延宕。新北都更處透過產官學協...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦