「1國中學區1日照中心」明年無法達成 北市社會局：地理位置受限

因應人口老化及改善社區內失能失智長輩使用日照服務更加便利，衛福部從108年起與地方合推「一國中學區一日照中心」目標113年達成，但北市審計處報告指出，目前72個學區中能在113年完成增設只有63個，且行政區有資源失衡狀況。

社會局說明，部分學區因受限於地理位置，難以找到合適腹地，導致無法設置或量能不足，未來會先以交通車補助接受使用者，未來也會調整補助級距，增加未開辦學區誘因，並促進照顧服務資源妥適分配。

社會局為推動「一國中學區一日照中心」政策於北市公益彩券盈餘分配基金編列預算6640萬元，補助「設置社區式長照機構試辦計畫」，鼓勵民間設置老人日照中心，期盼於113年達成「一國中學區一日照中心」目標。

根據審計處報告指出，截至111年12月底止，全台北市72個國中學區，有48個學區共開辦55家老人日照中心，可收托2149位失智失能長者，另有18個學區已覓得建立場址籌設中，還有6個學區尚未取得場地布建。

報告中指出，18個已規畫設立老人日照中心籌設，113年能開辦僅有8個學區，其餘因配合社宅或學校EOD案，要等113年後才能開辦，無法達成目標。

報告還發現，社會局推估112年北市老人日照中心資源布建情形，雖尚能滿足民眾使用需求，但各行政區資源配置間有供需失衡狀況，包含供過於求有士林區等8處，供不應求有信義區等4處，導致有部分地區民眾無法就近使用日照服務資源，且將增加日照資源豐沛地區業者未來經營困難風險等情形。

社會局回應，截至今年8月底，已完成開辦57國中學區設置共69家日照中心，年底預計達到58學區共81家日照中心開辦，目前還有9學區已進行規畫，剩下5學區正積極爭取以社會住宅、運用市有、校園餘裕空間結合國產署閒置場地等方式，吸引民間投入。

至於各行政區資源配置間有供需失衡狀況，社會局持續補助長照交通車，未開辦、機構較少行政區域，接受使用者，現階斷未規畫學區，大多是受限於地理位置如社子島禁建區、松山機場腹地等難以找合適場地，預計113年將調整補助基準，分為尚未取得場地布建學區、資源不足區及資源密集區等3種補助額度，增加未開辦學區誘因，並促進照顧服務資源妥適分配。