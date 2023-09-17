北市疫後景點減少逾7百萬人次前10景點曝光 101也剩半

疫情已結束，不過台北市政府統計，北市今年觀光景點遊客數不增反減，尤其交通部規畫今年來台旅客目標為600萬，迄今只達400萬，議員秦慧珠統計北市今年1至7月遊客數減少最多前10名，忠烈祠減少81.67%、故宮減少68.08%、其次自來水園區、士林官邸、台北101觀景台各減5成以上。議員指這些景點多半是觀光客、特別是陸客喜歡去的地方，呼籲觀光署開放入境旅遊的政策應修正。

北市觀傳局回應，因受國境開放較晚，大型會展或獎勵旅遊一時無法到位；另，因地緣政治也影響國際旅客來台旅遊及爭取會展在台舉辦的意願；兩岸觀光凍結也多少影響來台國際旅客人數，但面對國際觀光市場的高度競爭下，觀傳局會積極透過多項策略推廣北市觀光。

針對國際旅客，觀傳局表示，會以到台北4小時航程地區為主、遠程地區為輔布局引客，包含8、9月赴日韓星馬辦理觀光推廣交流會、參加大邱炸雞啤酒節等，並以熊讚熱氣球參加法英德熱氣球節，進行行銷宣傳；另今年2、3月也與旅行業者座談，掌握海外目標市場狀況。

秦慧珠表示，升格後的觀光署對推動觀光振興，依中央目前保守僵化作法，顯然不被國人期待。根據交通部年初規畫今年來台旅客達600萬，其中陸客達100萬，但迄今只達到400萬，陸客第一季只來了5.2萬人，在剩下的3個月想要達標，恐怕還得加倍努力。

議員比較疫情前後的遊客數，今年和疫情前的2019年比較，國際觀光客不增反減，其中今年1至7月遊客數和2019年1至7月減少90萬7699人，若扣掉2月「台灣燈會」一個月創造633萬人造訪國父紀念館、123萬人造訪松菸文創園區的「特殊現象」，台北市各景點遊客數實質減少約772萬人。

議員也統計台北市各景點人數，其中疫情前後今年1至7與2019年1至7月相較，減少最多的前十名分別是忠烈祠減少81.67%、故宮博物院減68.08%、台北自來水園區減少56.52%、士林官邸減少56.32%、台北101觀景台減55.73%。

秦慧珠說，台北市各景點遊客人數仍未恢復疫情前的現象，證明交通部觀光署開放入境旅遊的政策有待修正，特別是開放陸客來台，不要再以僵化的規定限制旅遊，讓觀光業無法復甦，也拖累了台北市的觀光發展。而台北市觀傳局也應在旅遊上多做宣傳，讓國旅遊客多多以台北市為旅遊目的地，以振興北市的觀光旅宿業。