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影／大鯨魚、章魚 福隆沙灘15座超大型造型風箏飛上天

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
福隆沙灘大鯨魚、章魚，15座超大型造型風箏飛上天。圖／東北角管理處提供
福隆沙灘大鯨魚、章魚，15座超大型造型風箏飛上天。圖／東北角管理處提供

交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處，昨天起到今天一連兩天，在福隆沙灘舉辦海洋風箏嘉年華，結合海洋意象特色風箏及風箏技藝，15座超大型造型飛上天，有鯨魚、章魚等，呈現一場充滿創意與活力的風箏秀，民眾可以欣賞風箏、聆聽音樂會

今年福隆生活節以自行車旅程為主軸，推出自行車騎旅（舊草嶺海岸漁村線、貢寮雙溪小鎮故事線）、草地浪花音樂會及星空藝素村等系列活動。

原定8月的草地浪花音樂會因為颱風緣故延期，這次與海洋風箏嘉年華、自行車騎旅-舊草嶺海岸漁村線、星空藝素村市集共同舉行，今天還有新北市政府舉辦的2023貢寮海洋音樂祭最後一天，福隆今天仍然很熱鬧。

東北角管理處馬處長惠達表示，海洋風箏嘉年華透過海洋意象特色風箏，在福隆沙灘的空中呈現全新的風貌及體驗，民眾可以欣賞風箏、騎乘自行車順遊東北角，夜間還有音樂會表演，感受福隆白天與夜晚不同的精采。

大小朋友可以和多座可愛又有趣的超大型造型風箏合影留念，躺在草地上迎接夕陽微光聆聽音樂會、享受美食，另外，草地浪花音樂會現場將發放採用東北角在地食材新鮮手工製作的限量下午茶點心餐盒，每場次限量發放50份，採線上報名登記，並完成現場打卡任務即可免費獲得。

溫馨提醒拍照留影時，請勿跨越進入風箏施放管制區範圍內，亦不可於福隆沙灘上自行攜帶風箏施放。相關活動資訊可參至東北角觀光資訊網與東北角之友臉書粉絲團。

風箏 音樂會 福隆

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