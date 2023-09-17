三峽改善水溝挖破管線 緊急修復

新北市三峽區為改善水溝排水不順問題，昨上午趁假日車輛較少施工，但挖土機不慎挖破地下天然氣管線，嚇壞居民，造成285戶供氣受影響，經搶修昨下午3時恢復正常供氣。

昨上午8時，三峽區民生街1巷內廠商進行排水溝改善工程，不慎挖到天然氣管線，濃濃臭味瞬間噴出，居民嚇得趕緊四散，消防人員到場射水降低濃度，所幸高濃度僅存在涵洞內，並未擴大。

天然氣公司到場關閉主閥，並進行後續修繕，下午3時半修復。三峽區公所表示，因當地水溝排水不順，請廠商開挖進行下水道修繕工程，廠商事先都有取得地下圖資，天然氣管線深度為1.2米，不過因管線上方30公分處未做警示帶，導致施工廠商開挖不慎挖破管線漏氣，緊急搶修後下午3時恢復正常供氣。