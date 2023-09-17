新北產官學攜手 培育都更人才

近年都更需求增加，但都更專業人才供不應求，且能力參差不齊，導致送件品質不佳，不少案件進度因此延宕。新北都更處透過產官學協力，培育都更人才，除了公學會新增協審都更，提升審議效率，也簽署MOU到大專校院推動通識課程，舉辦實務課程，培訓更新專業人才。

新北市30年以上的老屋約有82萬戶，新北人口數超過400萬人，居全國之冠，隨著高密度人口及城市發展，老舊建築林立，巷弄狹小，影響居住安全。

都更處表示，新北從2014年起首創「都市更新推動師」政策，由推動師擔任協助者的角色，促進住戶間的溝通協調，並釐清民眾對於法令的疑問，促成社區早日完成重建或整建。

都更處統計，新北目前共有1546名都更推動師，但正在推動的案件就有220件，加上都更推動的難度高，不僅要整合住戶意見，行政程序繁瑣，時程冗長，也會拖延都更進度。

市府現在透過與致理、輔大、台北大學等大專院校及各公會合作，透過都更培訓課程培養人才，達到全齡化都更目標，藉此了解都更法令及公部門、甚至是行政法人的工作內涵，未來更有機會成為協助民間推動更新的種子。

新北都更推動師江思宜坦言，都更涉及專業面太廣泛，包含建築、地政等，不能只了解都更法規，要成為一位推動師，需要受到長時間的訓練，例如退休人士或有急迫需要的人，才會花心力去學習，如果只接觸表面皮毛，在協調中是無法說服住戶願意都更。

江思宜表示，很多人接觸了一段時間，發現自己不懂專業知識就會放棄，容易卻步，也是推動師數量不多的關係。