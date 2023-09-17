中央點名上百處易肇事路口 新北反駁

交通部公布1千處路口列行人地獄改善路口，其中點出新北115處易肇事地點，及去年10大易肇事路口。不過，新北交通局長鍾鳴時回擊，2020年至今年115處的易肇事地點，有42處路口平均1年1件事故以下、有6處無事故案件，會再與交通部檢視易肇事路口清單正確性。綠營議員認為，市府應全力改善交通環境，而非執著數據誤差；藍營議員說，中央應盡快修正。

鍾鳴時指出，交通部最新統計數據，新北今年1至6月行人事故死亡人數較去年同期減少4人，另今年1至6月新北每10萬人行人死亡事故為0.4人，為六都最低，並低於全國每10萬人行人死亡事故為0.7人，交通部今年7、8月道安記者會也肯定新北市致力減少死亡車禍。

鍾鳴時說，新北每年統計各路口交通事故肇事件數與嚴重性，檢討100處以上納入易肇事路口路段改善，但根據交通部資訊平台顯示2020年至今年115處的行人易肇事地點，有42處路口平均1年1件事故以下，且清查有6處無事故案件。

另資訊平台公布去年新北10大易肇事路口，其中蘆洲區環堤大道與永樂街38巷67弄口為新北第4大易肇事路口，尚無發現事故案件。鐘鳴時表示，會再與交通部共同檢視所提易肇事路口清單的正確性，新北也會持續檢視易肇事地點案件內容，並向中央積極爭取資源去改善。

民進黨市議員戴瑋姍認為，易肇事路口及路段必須盡速改善才是重點，雖然行人事故死亡率略有改善，但據交通部道安資訊網的資料，今年1至6月的行人受傷人數達1426人，行人地獄仍是不爭的事實。

戴瑋姍更說，新北整體交通事故案件數，高達2萬3956件，較去年同期增加1215件，約5.3%，受傷人數更是比去年多2139人，共3萬2703人。市府應該全力改善新北市的交通環境，而不是執著在數據的誤差，模糊焦點。

國民黨市議員呂家愷表示，中央公布的易肇事路口，若沒有案件發生卻還被造冊在上面，確實很奇怪，自己辦過多次交通會勘，有時也會仰賴這方面的資訊，平台上的資訊有誤的話，希望交通部盡快修正，並全面盤點各縣市的相關資訊，避免給國人錯誤的資訊。