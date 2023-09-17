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北市國父史蹟館掉漆 滿地老鼠屎

聯合報／ 記者楊正海邱書昱／台北報導
北市歷史建築國父史蹟館，挨批維護不當，地板大量老鼠糞便。圖／議員許家蓓辦公室提供
北市歷史建築國父史蹟館，挨批維護不當，地板大量老鼠糞便。圖／議員許家蓓辦公室提供

2023年全國古蹟日昨天和今天展開，原名「梅屋敷」的北市歷史建築國父史蹟館維護不當，除了滅火器過期、門栓損壞掉落、地板還可見大量老鼠屎，文化局委外經營的經濟部前部長李國鼎故居也因指標不清，讓遊客敗興而歸，文化局、觀光局等局處都承諾改善維管。

2001年起每年9月第3個周末是全國古蹟日，「梅屋敷」在2007年登錄為歷史建築，管理維護單位是北市園處，地點在中山北路一段46號，原為日據時期日本人經營「梅屋敷」旅館的接應室，國父孫中山先生1913年來台曾住過此旅館，現在逸仙公園內作為史蹟館使用。

議員許家蓓指出，接獲雲科大文化資產維護系學生陳情，發現很多缺失，包括入口滅火器過期、館舍內拉門門栓損壞掉落、五金拉門引手遭挖除，另外破損的玻璃竟僅以膠帶黏貼，地板可見大量老鼠糞便、史蹟館建物底部有構件堆置。

許家蓓說，還接獲台北教育大學蕭文杰老師反映，歷史建築「七虎籃球場」雜草叢生，管理維護顯然螺絲鬆。雖然北市文化資產數量多，管理維護是大工程，但這不是讓文資破敗的理由，「簡直在古蹟日當眾出糗」。

公園處表示，9月14日現場檢視史蹟館，館舍門栓五金料件均復原，地板未見老鼠糞便，建物底部構件清除，已督促清潔人員再加強打掃館舍環境。由於史蹟館屬歷史建物，館內設施修復需專業意見，有關破損窗戶修繕項目，文化局9月21日將邀請學者專家會同公園處現場勘查，再配合辦理修繕。

文化局表示，七虎籃球場去年修過修復再利用計畫，新工處今年底會發包，包含看台設施、周邊鄰里公園、綠色植栽整合等環境改善。

另外，李國鼎故居被點名2022年到2023年3月平均每天僅17人造訪，標有李國鼎故居的路牌僅在銅山街3巷、濟南路二段8巷的邊角，但是指標的寬幅竟比路牌還小，視線也被旁邊的「停」標線、消防栓等至少三項標示遮蔽；如果是從銅山街11巷走入，一個不留神便會和路牌擦肩而過。

黃姓民眾說，她在濟南路上循著指標走一段卻不再見到路標，頓時迷失方向，只好悻悻然地離開。

觀傳局表示，將於9月20日辦理跨局處會勘，就行人動線考量調整指示牌位置，預計最晚10月初改善完成。

歷史建築 文化局 文化資產

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