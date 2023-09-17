北市雷達檢測防天坑 議員要求普查

北市天坑事件頻傳，大直民宅塌陷案更釀災民流離失所，北市之前已編千萬元預算列出高風險「熱點」，並以透地雷達檢測防範天坑，但9月14日大同區赤峰街發生的天坑卻「漏接」，議員林延鳳要求加強普查，洗刷首都「天坑之城」惡名。工務局說，赤峰街未列入第一階段檢測對象，是因為無管線破損修復紀錄，已經加強路面巡查、管線巡檢。

工務局因應接連發生天坑案，請新工處加強路面巡查，且針對近3年管線單位搶修位置半徑5公尺範圍內，曾發生路面坑洞凹陷或隆起紀錄的位置列為風險熱區，由新工處優先用透地雷達檢測。不過，林延鳳比對新工處所列181處，篩選重複後為132處，統計發生1次最多有96處、占比逾7成，代表許多案件都是初次發生。

林延鳳說，赤峰街天坑也未在列，顯見管線老舊是全市性問題，高風險路段仍充斥不確定「黑數」，市府若只顧熱點恐會漏接，近來天坑案原因不乏重車輾壓、工地鄰損所致，側溝、管線老舊破損也會釀禍。礙於權責單位無法落實巡查、老舊管線資訊掌握不精確、各局處分工巡查機制失靈，要求蔣市府全面普查「側溝、管線、道路、工地」。

新工處維護科長羅馨宜表示，赤峰街未列入第一階段，是因先前管線巡查沒問題，也無管線破損的修復紀錄，新工處不是不檢測，而是優先分類檢視，第一階段預計年底前完成。

羅馨宜表示，為防患未然，已請自來水處等各水系管線單位，優先自主檢查老舊或5年內未進行CCTV檢視的管線，並要求9月底前提供相關路段，納入第二階段透地雷達檢測範圍，盼雙向管控預防。