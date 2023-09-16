前里長病逝 北市內湖區麗山里長補選結果出爐

北市內湖區麗山里里長許明全因病逝，今天進行補選，候選人共計4人，開票統計結果，由無黨籍吳國榮勝出。

北市選委會指出，內湖區麗山里第14屆里長補選，於上午8時至下午4時舉行投票。開票結果，選舉人數4778人，投票人數883人，有效票數882票，無效票數1票，投票率為18.48%；候選人共計4人，開票統計結果，由無黨籍吳國榮勝出。

北市選委會今天也在於臺台北表演藝術中心1樓北斗座廣場辦理反賄選、選罷法修法宣導及模擬投票體驗。第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉將於113年1月13日舉行。

市選舉委員會與臺灣士林地方檢察署合作辦理反賄選宣導，活動現場透過問答小遊戲與民眾互動，呼籲全民反賄選、向賄選說「No」並勇於檢舉，具名檢舉賄選每案最高可獲得檢舉獎金新台幣1000萬元。

總統副總統選舉罷免法及公職人員選舉罷免法已於今年6月修法，為使民眾瞭解修法重點，臺台北市選舉委員會特別製作相關法規宣導看板，民眾亦可透過QRcode連結進入中央選舉委員會修法專區網站瀏覽詳細內容，包括民意調查發布、報導、散布、評論或引述規範、受監護宣告者可依法行使選舉權、禁止投票日從事競選或助選活動等，呼籲民眾保障自己權益以避免誤觸法律。

市選委會副總幹事余淑𡝮指出，配合士林國際文化節活動，現場擺設選舉遮屏及投票匭，讓民眾體驗此次選舉投票過程及選票種類，包含總統副總統(粉紅色)、區域立委(黃色)及不分區立委(白色)等3種選票，活動現場人潮踴躍，並有許多外國籍人士一同參與體驗模擬投票。