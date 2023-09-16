北市優質學校評選今頒獎 蘭雅國中勇奪整體金質獎殊榮

112年度台北市優質學校評選2月起跑，高中職與國中小共73校、102件報名參賽，歷經初審、複審、決審評選，39校、46件申請案通過決審，總通過率38％，今在長安國小舉行第18屆頒獎典禮。其中，蘭雅國中以優異表現榮獲「整體金質獎」殊榮，這也是北市2006年推動評選以來，第9所榮獲整體金質獎的學校。

北市優質學校評選活動目的在於全面提升教育品質，以達創新、前瞻、卓越、永續的教育願景。今年度46件申請案通過決審，包含國小28件、國中12件、高中職5件；其中2件為學校領導、3件行政管理、2件課程發展、5件教師教學、2件專業發展、8件學生學習、6件創新實驗、9件校園營造、8件資源統整及1件整體金質獎。

教育局長湯志民今擔任頒獎人指出，優質學校分為9個單項優質獎，皆通過就可獲得整體金質獎，值得一提的是蘭雅國中，2014年首次獲得單項優質獎，9年來持續精進創新，今年以優異的全面表現榮獲整體金質獎殊榮，大讚卓越績效有目共睹。

另外，長安國小、桃源國小、平等國小、雙蓮國小、新興國中、松山家商共6校，榮獲2個單項優質獎；天母國中、西松高中等32校則獲得單項優質獎。湯志民感謝教師研習中心的嚴謹規劃、評審委員不辭辛勞實地訪視，以及各校卓越表現。