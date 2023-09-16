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影／北大上街趣放心GO今登場 北客開來兩公車讓孩子盡情畫

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
瘋北大兒童上街趣現場安排射箭、攀樹、滑水道等活動讓孩子參與。記者李定宇／攝影
瘋北大兒童上街趣現場安排射箭、攀樹、滑水道等活動讓孩子參與。記者李定宇／攝影

新北市北大特區今舉辦第四屆「瘋北大兒童上街趣」，為貫徹本屆主題「孩子來作主、安心走、放心GO」，除了封閉大義路讓孩子在地面隨意塗鴉，台北客運也開來兩台公車讓孩子開心畫畫。除此之外，現場也安排射箭、攀樹、滑水道等活動讓孩子參與，活動由立委蘇巧慧、吳琪銘及議員廖宜琨共同舉辦。小朋友開心說「希望年年都能在大馬路玩！」

新北市北大特區目前有近6萬人口，由於三鶯線仍在施工當中，目前居民進出北大特區需自行開、騎車或是搭乘公車，而許多在地居民需往返台北市上、下班，公車在當地民眾交通通勤上依賴程度相當高，台北客運因此在北大特區共有超過20條路線、280台公車在此經營。台北客運為回饋北大特區居民長期搭乘，今「瘋北大兒童上街趣」活動，台北客運也開來兩台公車停在現場，讓孩子們盡情在公車上塗鴉。

今活動由瘋北大文教發展促進會及立委蘇巧慧、吳琪銘、議員廖宜琨共同舉辦，將北大特區大義路（學勤路至學府路間）封路，在馬路上畫出色彩繽紛創意標線，讓馬路變成孩子遊樂天堂，「安心走、放心GO，開心一起CHILL」口號，希望打造交通安全、兒少友善交通環境。

台北客運總經理李建文表示，台北客運長期以來受到北大特區居民照顧，北客已是北大特區一份子，今提供兩台公車讓孩子彩繪，不僅讓孩子盡情發揮創意，也藉此讓孩子感受公車不只是冷冰冰交通工具，而是可以陪同孩子長大的夥伴。未來台北客運也將隨著北大特區不斷發展，持續調整經營策略提供特區居民最好服務。

瘋北大兒童上街趣活動由立委蘇巧慧(中)、吳琪銘及議員廖宜琨(右)共同舉辦。記者李定宇／攝影
瘋北大兒童上街趣活動由立委蘇巧慧(中)、吳琪銘及議員廖宜琨(右)共同舉辦。記者李定宇／攝影
瘋北大兒童上街趣現場安排射箭、攀樹、滑水道等活動讓孩子參與。記者李定宇／攝影
瘋北大兒童上街趣現場安排射箭、攀樹、滑水道等活動讓孩子參與。記者李定宇／攝影
瘋北大兒童上街趣活動由立委蘇巧慧、吳琪銘(右)及議員廖宜琨共同舉辦。記者李定宇／攝影
瘋北大兒童上街趣活動由立委蘇巧慧、吳琪銘(右)及議員廖宜琨共同舉辦。記者李定宇／攝影
新北市北大特區今舉辦第四屆「瘋北大兒童上街趣」，台北客運也開來兩台公車讓孩子開心畫畫。記者李定宇／攝影
新北市北大特區今舉辦第四屆「瘋北大兒童上街趣」，台北客運也開來兩台公車讓孩子開心畫畫。記者李定宇／攝影

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