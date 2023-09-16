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鐘雲珍剪紙藝術新北登場 師生展天馬行空想像力

中央社／ 新北16日電

鐘雲珍剪紙個展今天在新北市美麗永安藝文中心開幕，策展人吳望如表示，鐘雲珍為國小老師，在師生創作展牆上看到孩子用剪紙技法具體表現天馬行空的想像力。

吳望如指出，剪紙隨中國大陸移民傳入，經日治、國民政府至今，逐漸塑造成台灣剪紙風格的工藝美術，看似簡單的剪紙，其實剪起來並不容易。

他表示，長期關心兒童藝術教育，推動童玩、花燈、剪紙，鐘雲珍也是他帶領出來的新生代剪紙藝術工作者。

吳望如指出，鐘雲珍出生於花蓮，從小一路剪紙長大，對鐘雲珍而言，剪紙已成為生活的一部分，並以剪紙與陌生人交友、表達心中想法、表現美的元素、參悟人生的道理。

他表示，鐘雲珍現職是國小老師，常受邀到各地舉辦剪紙課程，帶領大家親身體驗傳統藝術。個展除有藝術家本人的作品，更以生命創作歷程為脈絡再延伸，由教師引導學生創作，在師生創作展牆上，可以看到孩子運用剪紙技法具體表現馬行空的想像力。

鐘雲珍剪紙個展由新北市文化局、新北市美麗永安藝文中心共同主辦，今天下午開幕活動包括剪紙投影行動表演，搭配相聲說書演出，展期至10月1日止。

藝術家 新北

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