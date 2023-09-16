改善新北下水道施工不慎瓦斯噴出 嚇壞三峽當地居民

新北市三峽區為改善水溝排水不順問題，今上午趁假日車輛較少時開始施工，但施工怪手不慎挖破地下瓦斯管線，濃濃瓦斯味噴出嚇壞當地居民趕緊散避，所幸未造成傷亡，但造成當地285戶供氣受影響，目前公所已要求廠商盡速復原，預計下午5時恢復正常供應。

今上午8時許，新北市三峽區民生街1巷內施工廠商正進行排水溝改善工程，但廠商卻不慎挖到瓦斯管線，濃濃瓦斯味瞬間噴出，居民嚇得趕緊四散，消防局獲報也趕緊到場，架起水砲噴水降低瓦斯濃度，所幸瓦斯高濃度僅存在涵洞內，警消則在一旁戒護。