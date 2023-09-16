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改善新北下水道施工不慎瓦斯噴出 嚇壞三峽當地居民

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市三峽區為改善人行道讓行人擁有師是行走空間，今上午趁假日車輛較少時開始施工，但施工怪手不甚挖破地下瓦斯管線，濃濃瓦斯味噴出嚇壞當地居民趕緊散避。圖／新北市消防局提供
新北市三峽區為改善人行道讓行人擁有師是行走空間，今上午趁假日車輛較少時開始施工，但施工怪手不甚挖破地下瓦斯管線，濃濃瓦斯味噴出嚇壞當地居民趕緊散避。圖／新北市消防局提供

新北市三峽區為改善水溝排水不順問題，今上午趁假日車輛較少時開始施工，但施工怪手不慎挖破地下瓦斯管線，濃濃瓦斯味噴出嚇壞當地居民趕緊散避，所幸未造成傷亡，但造成當地285戶供氣受影響，目前公所已要求廠商盡速復原，預計下午5時恢復正常供應。

今上午8時許，新北市三峽區民生街1巷內施工廠商正進行排水溝改善工程，但廠商卻不慎挖到瓦斯管線，濃濃瓦斯味瞬間噴出，居民嚇得趕緊四散，消防局獲報也趕緊到場，架起水砲噴水降低瓦斯濃度，所幸瓦斯高濃度僅存在涵洞內，警消則在一旁戒護。

瓦斯公司獲報後趕抵現場關閉主閥並進行後續修繕，三峽區公所對此表示，因當地水溝排水不順，因此請廠商開挖進行下水道修繕工程，廠商事先都有獲得地下圖資，瓦斯管線深度達1·2米，不過因瓦斯管線上方30公分處未做警示帶，導致施工廠商開挖不慎挖破瓦斯管線漏氣，造成當地285戶用氣受到影響，目前正在進行緊急搶修，約下午5時可恢復正常供氣。

消防局獲報也趕緊到場，架起水砲噴水降低瓦斯濃度。圖／新北市消防局提供
消防局獲報也趕緊到場，架起水砲噴水降低瓦斯濃度。圖／新北市消防局提供

排水溝

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