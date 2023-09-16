中央公布行人易肇事路口有誤？ 新北：多處未發現案件

新北今年1至6月行人事故死亡18人，較去年同期減少4人，減少18%；另今年1至6月新北每10萬人行人死亡事故為0.4人，為六都最低，更低於全國平均。新北交通局表示，根據交通部資訊平台顯示2020年至今年115處的行人易肇事地點、去年新北10大易肇事路口，但卻有多處沒發現案件，會再與交通部檢視易肇事路口清單正確性，同時改善易肇事路段。

新北交通局長鍾鳴時指出，交通部最新統計數據，新北今年1至6月行人事故死亡人數較去年同期減少4人，另今年1至6月新北每10萬人行人死亡事故為0.4人，低於全國每10萬人行人死亡事故為0.7人，交通部今年7、8月道安記者會也肯定新北市致力減少死亡車禍。

鍾鳴時說，新北每年統計各路口交通事故肇事件數與嚴重性，檢討100處以上納入易肇事路口路段改善，但根據交通部資訊平台顯示2020年至今年115處的行人易肇事地點，有42處路口平均一年1件事故以下，且清查有6處無事故案件。

另資訊平台公布去年新北10大易肇事路口，其中蘆洲區環堤大道與永樂街38巷67弄口為新北第4大易肇事路口，尚無發現事故案件。鐘鳴時表示，「會再與交通部共同檢視所提易肇事路口清單的正確性，新北也會持續檢視易肇事地點案件內容」。

新北交通局長鍾鳴時表示，新北市致力維護行人交通安全，以交通事故零死亡為目標，交安改善的提升，需持續不斷努力與精進，也會向中央積極爭取資源去改善。