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5年28次流標 台東成功重安1號橋終於通車

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
歷經28次流標，台東成功鎮重安1號橋終於完工通車。圖／原民會提供
歷經28次流標，台東成功鎮重安1號橋終於完工通車。圖／原民會提供

台東成功鎮重安部落爭取重安1號橋重建，因工程地點偏遠、施作困難及原物料上漲等諸多因素，5年高達28次流標，3度追加經費。縣府指出，縣府積極檢討及協助公所，另獲多位立委爭取經費，歷經10個月施工，新橋終於完工通車。

重安部落聯外交通主要倚靠舊重安橋，但橋梁容易因大雨溪水暴漲無法通行，2015年公所開始爭取經費，2018年計畫獲核定，但歷經多次流標始終無法動工，直至去年才順利發包。

縣府指出，重安橋工程經費4080萬元，中央補助款3672萬元、縣府配合款408萬元，橋梁型式為RCT橋梁，跨距43 m 、寬6m。歷經10個月施工，台東縣府昨日舉辦通車儀式，重安部落文健站長者迎賓舞蹈表演揭開序幕。

原民會說明，2016年度核定補助重安1號橋改善工程規畫設計費110萬元，2018年度核定工程經費2170萬元，歷經28次流標，經重新檢討經費並廣納部落居民意見，3度同意追加工程預算至4080萬元。工程去年8月順利決標，今年9月完工。

主委夷將Icyang主委說，橋梁完工通車後，族人用路安全、安心，農產品運輸也更加順暢。

台東

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