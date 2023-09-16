5年28次流標 台東成功重安1號橋終於通車
台東成功鎮重安部落爭取重安1號橋重建，因工程地點偏遠、施作困難及原物料上漲等諸多因素，5年高達28次流標，3度追加經費。縣府指出，縣府積極檢討及協助公所，另獲多位立委爭取經費，歷經10個月施工，新橋終於完工通車。
重安部落聯外交通主要倚靠舊重安橋，但橋梁容易因大雨溪水暴漲無法通行，2015年公所開始爭取經費，2018年計畫獲核定，但歷經多次流標始終無法動工，直至去年才順利發包。
縣府指出，重安橋工程經費4080萬元，中央補助款3672萬元、縣府配合款408萬元，橋梁型式為RCT橋梁，跨距43 m 、寬6m。歷經10個月施工，台東縣府昨日舉辦通車儀式，重安部落文健站長者迎賓舞蹈表演揭開序幕。
原民會說明，2016年度核定補助重安1號橋改善工程規畫設計費110萬元，2018年度核定工程經費2170萬元，歷經28次流標，經重新檢討經費並廣納部落居民意見，3度同意追加工程預算至4080萬元。工程去年8月順利決標，今年9月完工。
主委夷將Icyang主委說，橋梁完工通車後，族人用路安全、安心，農產品運輸也更加順暢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言