北市盤點道路熱區防天坑 挨批治標不治本

北市防範天坑等公安事件，編千萬元預算列出高風險「熱點」並以透地雷達檢測。但議員林延鳳指出，前天大同區赤峰街天坑卻未在列，顯見管線老舊是全市性問題，高風險路段仍充斥不確定「黑數」，批市府若只顧熱點恐「漏點」，要求加強普查側溝、管線、道路與工地，洗刷首都「天坑之城」惡名。工務局說，已加強路面巡查、管線巡檢。

林延鳳說，南港和中山接連發生天坑後，新工處為以透地雷達檢測，光盤點近3年管線搶修案件半徑5公尺範圍內有道路坑洞及隆起凹陷，就耗費近4周，顯見過去雖有道管中心，資料卻無系統性管理。

她指出，比對新工處所列181處，篩選重複後為132處，其中內湖成功路二段250巷口5度發生，曾有天坑的大同南京貴德街口則有3次，統計發生1次最多有96處、占比逾7成，代表許多案件都是初次發生。新工處此次盤點立意雖好，恐治標不治本，應追究曾發生塌陷路段一再發生是否為檢修不確實。

林延鳳表示，近來天坑案件不乏重車輾壓所致、工地鄰損所致，側溝、管線老舊破損也是釀禍因素，礙於權責單位無法落實巡查、老舊管線資訊掌握不精確、各局處分工巡查機制失靈，使得維護不易、難以防範未然。她要求蔣市府，應加速、加強全面普查「側溝、管線、道路、工地」。

工務局表示，因應接續發生道路塌陷案，已召開道路坍塌預防機制跨局處研商會議，首先請新工處加強路面巡查，且針對近3年管線單位搶修位置半徑5公尺範圍內曾發生路面坑洞凹陷或隆起紀錄的位置為列為風險熱區，由新工處優先進行第一階段透地雷達檢測，及早發現問題及早解決。

工務局說，同步請自來水處、水利處、衛工處等各水系管線單位，針對管線曾發生損害並已修復路段、管線建置時間較早，或5年內未經人工或CCTV巡檢管線內部的管線，不只加強自主巡檢，也提供建議透地雷達檢測路段，作為新工處列入第二階段透地雷達檢測，盼雙向管控預防。透地雷達檢測費用現以預算1000萬元執行，將視實際執行調整經費。