比蚊子館還慘！北市國父史蹟館滿地老鼠屎 文化局：1周內改善

今、明兩天是2023年全國古蹟日，民進黨台北市議員許家蓓指出，原名「梅屋敷」的北市歷史建築國父史蹟館維護不當，除了滅火器過期、門栓損壞、掉落、地板還可見大量老鼠屎，展示內容陳述也與歷史脫節，簡直在古蹟日當眾出糗。北市公園處表示，門栓五金料件已復原；文化局則承諾一周內改善維管。

從2001年起，每年9月第3個周末是全國古蹟日。「梅屋敷」在2007年登錄為歷史建築，管理維護單位是北市園處，地點在中山北路一段46號，原為日據時期日本人經營「梅屋敷」旅館的接應室，國父孫中山先生1913年來台曾住過此旅館，現在逸仙公園內作為史蹟館使用。

許家蓓指出，她接獲雲科大文化資產維護系學生陳情，發現很多缺失，包括入口滅火器過期、館舍內拉門門栓損壞掉落、五金拉門引手遭挖除，另外破損的玻璃竟僅以膠帶黏貼，地板可見大量老鼠糞便、史蹟館建物底部有構件堆置。

許家蓓還說，該處於1983年因市區鐵路地下化工程，亦曾往東北方向遷移50公尺。根據行政院黨產會調查，梅屋敷在戰後也被國民黨「轉帳撥用」接收成為黨產，後來更以6.5億天價出售給台北市政府，故黨產會認定此處屬不當黨產，但館內目前之展示並未提及。

除了梅屋敷管理維護不佳之外，許家蓓還接獲台北教育大學蕭文杰老師反映，歷史建築「七虎籃球場」雜草叢生，管理維護顯然螺絲鬆。雖然台北市文化資產數量多，管理維護是大工程，但這不是讓文資破敗的理由。

北市文化局表示，去年底曾會勘過，但當時會勘狀況還不錯，文化局會在一周內邀集文資委員到場會勘，看管理維護有無新狀況，透過文資委員的意見，針對文化資產管理上進行要求改善。

至於七虎籃球場，文化局指出，去年修過修復再利用計畫，目前由新工處進行修復工程，新工處今年底會完成發包，明年進入規畫設計及施工階段，針對環境改善周邊包含看台設施、周邊鄰里公園、綠色植栽整合。