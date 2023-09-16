北市損鄰規則修正 藍綠白議員：應提早預防 監測數據公開透明

台北市長蔣萬安今天視察大直民宅下沉案，針對近期損鄰規則提出修正。對此，民進黨台北市議員許淑華認為，在進行初評時，應該就要讓住戶能指定第三方機構審查；民眾黨台北市議員陳宥丞也說，鑑定費用雖然建商負擔，卻沒有說誰負責鑑定；國民黨台北市議員柳采葳表示，監測數據要公開透明給里民查閱。

許淑華說，建築施工損鄰事件爭議處理規則一定要修正，否則沒有行政官員介入，構成球員間裁判狀況，「市府不能自廢武功，這是民眾的損失。」且在初評時，就應該讓住戶能指定公正第三方，趕快查找出問題，而非等到複評時讓建商指定，「大直案當初就是如此問題。」

許淑華盤點，台北市當前有210件損鄰案、700多處工地施工，然而，建管處僅有14人，勢必要增派人力，或者市府委外技師來協助，趕快組成損鄰勘災或爭議小組。

陳宥丞表示，雖鑑定費用建商負擔，誰負責指定鑑定單位並未說明？實務上很常發生，居民不信任建商指定的單位，應明文賦予人民權利，避免球員兼裁判。

他也說，傾斜數值到監測數據應上網公告，也讓人民方便查閱更加安心，同時，現況鑑定報告也應該主動提供予住戶，並要求專責單位能即時與住戶聯繫，並非下班就沒有人聯絡或只能1999、里長、民代，緩不濟急。

柳采葳說，這次的修正立意良善也符合台北市需求，但仍傾向於損害之後的補救措施，認為應該在監造方監測管理項目達到警戒值或超過設計容許值就要通報市府，而監測數據也要送到里民辦公室查閱，公開透明資訊。

不過，她也說，監測數據的指標，像是超標多少？幾次該提醒等這部分，則是要再與專家研議，強調要有公開透明的預警機制，若發生狀況時，就要通報市府單位。