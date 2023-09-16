北市叫號系統接連掛挨批 資訊局：設備切換下周恢復

北市府「愛台北市政雲服務」的叫號進度，上月被發現功能停擺，議員鍾佩玲近日發現再度故障，連市府公文系統也當機，直呼業管系統屢屢出包，資訊局怎麼了？資訊局說，北市近年整合各機關原有異質平台，因資訊化及整合度愈高、使用者愈多，系統維運負擔及風險相對增加，叫號查詢系統因設備切換暫停使用，預計下周一恢復。

鍾佩玲指出，「新公文系統」2017年建置、隔年全府上線，採全程電子化作業，她發現該系統上線至今，與「電子請購暨核銷系統」屢屢同列歷年歷月市府各系統「報修與操作諮詢」前3名，大嘆市府同仁最常使用的系統狀況百出，到底是提升還是降低各機關行政效能？

她說，前市長柯文哲強力推動市府E化，北市資訊局「便民服務資訊系統維運、功能擴增及推動」經費逐年攀升，從2019年6700萬元提高至今年9000萬元，市府系統品質卻沒同步提升，更因問題過多，資訊局不積極解決，反而成立客服專線因應，年花上千萬元接聽紀錄各單位「報修與操作諮詢」電話，批本末倒置。

資訊局表示，市府網站8月29日異常是因主機故障，屬個案性設備問題；市府公文系統9月12日異常是因硬體服務異常導致，經緊急修復已正常；整合各區公所、戶政事務所的叫號查詢系統，昨天進行並完成設備切換，系統在切換作業階段暫停使用，預計下周恢復作業，強調無系統故障情事。

資訊局說，客服專線是建立單一服務窗口及品質控管機制，每天使用公文、請購、核銷等全府共用系統達數萬人，受理案件最多且多為操作諮詢，每月會檢視案件並回饋作為系統優化參考。對於多項系統近期服務異常，造成民眾及公務同仁作業困擾，深表歉意，會持續努力達到更高的服務水準。