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1千處路口列優先改善 雙北各破百處

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
交通部根據行人交通安全政策綱領，優先盤點出1千處最易肇事路口及行人活動聚集區域。本報資料照
交通部根據行人交通安全政策綱領，優先盤點出1千處最易肇事路口及行人活動聚集區域。本報資料照

為洗刷行人地獄惡名，交通部根據行人交通安全政策綱領，優先盤點出1千處最易肇事路口及行人活動聚集區域，作為縣市研擬改善計畫依據，直轄市中以雙北各破百處最多，非直轄市前7大嚴重路口皆由基隆包辦。

交通部表示，優先改善地點篩選是依據2020年至今年6月的行人事故數據，參考運研所相對嚴重度指標及相對頻率指標，針對行人事故頻率高、與傷亡人數較多的路口排序，共盤點出直轄市400處、非直轄市300處、行人活動聚集區域300處，後續由各縣市進一步評估納入改善計畫，於11月底前提報計畫，向內政部營建署或交通部公路局申請補助經費，明年至少完成600處改善。

根據交通部資料，六都之中以台北市110處、新北市115處各破百處較多，桃園市87處、台中市41處、台南市19處、高雄市28處。

若以嚴重程度來看，前3名路口依序為新北市三重區新北大道一段及中華路口，共計14件事故，造成15人受傷、桃園市桃園區復興路及民生路口11件事故，造成1人死亡及17人受傷、新北市板橋區館前西路及南門街口12件事故，造成12人受傷。

非直轄市中，最嚴重的7大路口位於基隆市，其中第一名為信義區信一路及義七路口15件事故，造成17人受傷，其他包括信義區信一路及義六路口、安樂區安樂路二段及安和一街路口、信義區信一路及義四路口、七堵區明德一路及崇智街口、中山區中山一路及新民路口、仁愛區孝二路及忠三路口。

交通部表示，中央補助地方交通工程改善，不僅限於此次1千處路口清單地點，其他改善地點也可透過「永續提升人行安全計畫」等提申請補助，工程較複雜且期程較長計畫，2025至2027年也可提報改善計畫。

交通部

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