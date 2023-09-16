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中央、地方社宅 新北推「一地不二制」

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
中央與地方對社宅的規定不同，民眾易混淆。圖為新北土城員和社會住宅。圖／新北市城鄉局提供
中央與地方對社宅的規定不同，民眾易混淆。圖為新北土城員和社會住宅。圖／新北市城鄉局提供

為推動居住正義，中央及地方政府陸續興建社宅，但兩邊申請條件、租金等都不同，民眾易混淆，遇問題不知道找誰處理。新北市城鄉局表示，未來希望推動「一地不二制」，未來盼由中央興辦社宅，由地方政府管理，也將在北台8縣市平台發起向中央建議。

新北目前營運中的社宅共24處，中央管理的有林口世大運選手村社宅，城鄉局表示，民眾遇到問題，還是習慣先找地方政府詢問，不清楚實際管轄單位是誰，雖然現在中央營運社宅只有一處，但明年起，中央負責建設的社宅將陸續完工啟用，類似情況恐持續發生。

城鄉局指出，租金部分，中央僅分一般戶8折及優先戶65折，新北則已依照所得比例訂定租金，規定有差異，另如果住戶有需要社福資源，中央只有管理社宅權限，還是需要尋求地方政府幫忙。

城鄉局表示，希望推動「一地不二制」，統一社宅入住及營運管理制度，不要有不同執行方式，目前北台8縣市平台已有初步共識，未來會向中央建言。

議員顏蔚慈說，訊息可以整合會更便利，畢竟訊息斷斷續續會讓民眾困擾，有心來做都樂觀其成，但她要求市府要先定案社宅政策，包含目標數有幾戶，相關政策還是模糊，也發生過政策轉彎的狀況，一切做好後再來談整合的事情比較恰當。

市議員陳偉杰說，不論市府或是中央的社宅，要根據民生指數訂定統一標準，民眾才不會混淆，認為一國多制，對民眾來說，統一相關標準的做法確實可行，也避免中央、地方資訊有落差，讓民眾無所適從。

新北市民陳小姐表示，現在社宅數量不多，要中籤機率不高，每次一釋出就搶破頭，也不會管到底是誰負責管社宅，能抽到就好，相關申請規定能越簡單理解越好，不希望標準不同，而最重要的租金問題，也不希望金額不同，同樣都是住社宅，但自己租金比別人貴，心裡會不平衡。

社宅 議員

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