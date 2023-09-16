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降低車禍 議員：道路規畫是重點

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
新北市交通局為提升行人安全，在新北市區部分加油站出入口舖設綠底標線型人行道，利用綠色彩鋪增加駕駛人辨識度和警覺性。圖／北市交通局提供
新北市交通局為提升行人安全，在新北市區部分加油站出入口舖設綠底標線型人行道，利用綠色彩鋪增加駕駛人辨識度和警覺性。圖／北市交通局提供

新北自2020年起連3年A1（車禍死亡）人數攀升，2020年129人到去年170人，今年因實施未禮讓行人重罰6千，至7月底略降為83人。議員認為，執法只是手段，初期道路設計規畫才是降低車禍的重點。交通局說，目前有交通暢通平台跨局處聯繫，規畫相關交安作為。

新北市車禍致死從2020年129人、2021年153人、去年170人，死亡人數連三年攀升，今年至今已83人，警方分析機車騎士死亡數皆較高。

新北道路交通設計被詬病，新北大橋機車道狹窄，被形容為「死亡閃電彎」，板橋也曾有導盲磚引導到馬路上。市議員黃淑君認為，交通設計是解決死亡人數持續攀升的重點，警方執法是末端手段，重要的是初期硬體規畫。

黃淑君認為，不是只有交通局承擔道路設計，從城鄉局土地重畫初期就應著手思考，後續工務局道路施工、警方執法建議，都該跨局處協調整合，廣納各方意見，從根本解決。

交通局認為，今年至今死亡人數略降，與6月底上路的不讓行人重罰6千有關，而市府設「交通順暢平台」，都市計畫重劃審議會，交通局都與會，工務局新闢道路也會圖審及現勘。

交通局表示，為提升行人安全，新北市區部分加油站出入口鋪設綠底標線型人行道，利用綠色彩鋪增加駕駛人辨識度和警覺性。針對機車肇事率高則辦理機車安全月專案，加強宣導、執法等事故防制作為，防機車事故發生。

車禍

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