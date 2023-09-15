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議員指公文系統故障影響行政效能 北市緊急修復

中央社／ 台北15日電

民進黨北市議員鍾佩玲指出，北市府公文系統日前故障，導致無法處理市民陳情案等，影響行政效能。台北市資訊局今天表示，硬體設備異常影響系統，已緊急修復完成，向外界致歉。

鍾佩玲透過質詢資料指出，市府設置戶政、地政叫號進度查詢網頁日前停擺，不到1個月，市府公文系統也故障，直到隔天都未修復完成，讓基層公務員無法處理公文，包含民眾陳情等案件。

她說，北市府從民國105年起規劃汰換舊有4套公文系統，106年建置、隔年上線，盼透過全程電子化作業，提供系統多元平台操作與行動化環境，盼增加市府機關行政效能。

鍾佩玲指出，經調閱資料發現，新公文系統上線至今，這個基層公務員最常使用系統，卻屢出狀況，影響行政效能。

她表示，資訊局編列維護便民服務資訊系統經費每年攀升，但市府內部相關系統品質卻未同步，甚至因問題多，還成立客服專線，接聽記錄市府各單位報修與操作諮詢電話，要求檢討。

對此，資訊局指出，針對近期市府網站、公文系統及叫修進度查詢系統發生服務異常，造成民眾及公務員作業困擾，深表歉意。

資訊局表示，市府網站在8月29日發生異常，經查原因為主機故障，發現異常後在20分鐘內完成排除；公文系統9月12日發生狀況，原因是硬體設備異常，經緊急修復，已回復運作。

為整合區公所、戶政事務所叫號機系統，資訊局指出，今天進行設備切換並暫停系統使用，預計18日恢復。至於客服專線，是建立單一服務窗口，讓市府公文、核銷等可共同使用系統，且每月會檢視公務員諮詢案，回饋系統作優化參考。

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