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登革熱台南狂燒 新北1男與兩女去玩 回來就中標

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北衛生局提醒民眾落實「巡、倒、清、刷」清除孳生源，杜絕病媒蚊生長。圖／新北衛生局提供
新北衛生局提醒民眾落實「巡、倒、清、刷」清除孳生源，杜絕病媒蚊生長。圖／新北衛生局提供

登革熱疫情在台灣相當嚴峻，今年至今已有6690人確診，而新北市年齡介於32至37歲的2女1男到台南市旅遊，發病日介於9月4日至9月8日。因出現登革熱疑似症狀，就醫通報送驗後確診，2位住院治療中，1位已康復。截至112年9月14日新北本土登革熱病例累計17例，加上境外移入共已有34個病例。

新北市接獲疑似登革熱病例通報後，防治作為包括進行個案疫調、居住處所全棟戶內化學防治噴消與孳生源清除作業、針對個案活動範圍規劃區塊防治，自8月21日首例起已動員近979人次巡檢社區環境，清除3659積水容器。

衛生局表示，最近新增案例皆有台南旅遊史，民眾到高危險區旅遊及活動，務必確保防蚊，有疑似症狀，要及早就醫，平日應主動每周至少一次，清除環境積水容器，落實「巡、倒、清、刷」清除孳生源，杜絕病媒蚊生長，才是阻斷登革熱疫情的根本之道。

登革熱 疫情

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