雙溪橋老舊橋墩影響排水 市議員林裔綺允爭取改建

位在雙溪的雙溪橋，是重要的聯絡道橋，只是橋體已經有將近四十年的歷史，早已經老舊，且橋墩怕影響通洪斷面，地方希望可以尋求改善，今(15)日新北市議員林裔綺、雙溪區公所，還有當地三位里長一起到現場會勘，市議員林裔綺也允諾協助爭取橋梁改建，除了讓橋體更堅固，也能使排水更順暢。

雙溪里里長盧燈煌表示，雙溪橋從民國六十四年興建至今，期間經過的大風大雨，橋底的斷面更是有多處沖刷的痕跡，加上早期施工法，所以有一座很大的橋墩，都有可以影響到水流的順暢。

市議員林裔綺指出，這座雙溪橋是通往雙溪熱鬧的街區的重要連絡陸橋，至今也有將近四十年的歷史，地方也反映橋底面因為幾次大水淹上來，導致有許多漂流垃圾卡在上頭，再加上橋體已經老舊，將會全力爭取改建，以給民眾更安全的橋樑及通行空間。