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台灣新住民協會辦多元課程 汐止區長與長輩合奏非洲鼓

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
台灣新住民關懷協會在汐止興福里成立關懷據點，汐止區長林慶豐也前往同樂，並且打非洲鼓，和長輩們一起合奏。 圖／觀天下有線電視提供
台灣新住民關懷協會在汐止興福里成立關懷據點，汐止區長林慶豐也前往同樂，並且打非洲鼓，和長輩們一起合奏。 圖／觀天下有線電視提供

台灣新住民關懷協會在汐止興福里成立關懷據點，每天都安排不同課程，中午也有共餐，除了動健康，也帶著長輩一起打鼓學律動，昨(14)日汐止區長林慶豐也前往同樂，並且打非洲鼓，和長輩們一起合奏。

汐止興福里社區照顧關懷據點成立三年多，是由台灣新住民關懷協會開辦、興福里辦公處、汐止區公所協辦，每個星期都安排不同課程，讓長輩動健康也動動腦，這一天是學打鼓，長輩分別拿著木魚、音鈴、鈴鼓演奏，汐止區長林慶豐也加入行列，被分派到的樂器是非洲鼓，大家一起合奏，好開心。

興福里長韓君灝說，很高興新住民關懷中心在里內成立據點，每天都有不同課程不管是靜態或動態，提供長輩很好的學習服務，也很感謝新北市政府還有區公所的幫忙。

汐止區長林慶豐表示，今天非常開心到興福里，由新住民關懷協會所辦的關懷據點，看到長者都非常的開心，大家一起拿著樂器演奏，也期待更多的長輩走出來。

台灣在新住民關懷協會指導老師指出，有這個據點很好，可以讓長輩都走出來學習運動，都是免費的，鼓勵65歲以上的長者來參加，出來動一動對身體非常好，興福里據點有教健康操、有教帶動跳還有學打鼓，訓練大腦訓練身體，讓身體更健康。

汐止 長輩 新住民

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