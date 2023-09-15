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淡江科學園區機車不夠停惹民怨 增設48停車格

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新北市議員陳偉杰爭取增設機車停車格，目前淡江科學園區已經完成增加48格機車停車格，方便機車族停車。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市議員陳偉杰爭取增設機車停車格，目前淡江科學園區已經完成增加48格機車停車格，方便機車族停車。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區中正東路一段3巷的淡江科學園區，有許多的工廠與公司，因巷道路邊的機車停車格不夠，常常就有機車停放到人行道或是大樓的公共空間，因此新北市議員陳偉杰爭取增設機車停車格，目前也已經完成增加48格機車停車格，方便機車族停車。

新北市議員陳偉杰表示，由於這裡每天上下班的民眾非常多，也有許多是騎機車來到這裡上班，因此為了要讓大家有地方能夠停放機車，並且解決機車停到人行道影響行人通行的權益，日前更邀集新北市交通局，淡水區公所在地里長等人到現場會勘。

這次所增加將近50格的機車停車格，提供紓解停車需求。竿蓁里長王信崇 也表示，位於竿蓁大客車停車場在科學園區上方旁邊，有一塊機車停車場，這裡有將近35格的機車格，也請大家可以多多利用這裡的停車位，而這次也感謝市議員陳偉杰的幫助，解決工業區上班機車停車位不足的問題。

人行道 淡水

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