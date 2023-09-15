快訊

影／不是眼花！民眾直擊台東海面「浮空飛船」 畫面曝光眾人驚

台南2023年幼鐸獎得主揭曉 「用快樂的心情陪伴幼兒」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市幼兒教育發展事業協會公布吳美璜等4位幼鐸獎得主。圖／林美燕提供
台南市幼兒教育發展事業協會公布吳美璜等4位幼鐸獎得主。圖／林美燕提供

台南市幼兒教育發展事業協會舉辦2023年幼鐸獎暨優良幼教師、幼教從業人員表揚大會，共有吳美璜等4位幼鐸獎幼教師及64位優良教師、12位幼教從業人員共80位獲獎，9月16日上午10點在台南市東東宴會式場舉辦表揚大會。

4位榮獲幼鐸獎幼教師，分別為台南市私立文林幼兒園吳美璜、私立仁仁森林幼兒園穆瑋婷、私立維多利亞人文藝術幼兒園陳榆蓁、私立愛因思坦資優幼兒園陳宣妃。4位得獎者表示，她們都是以快樂的心情陪伴幼兒，用使命感看待孩子們，當成自己的孩子，教導大家守規矩、有禮貌。

台南市幼兒教育發展事業協會理事長王華勇、南市議員林美燕及教育局代表今天在台南市議會召開記者會，公布今年獲選名單，希望透過評選活動，肯定幼教師及幼教人員長期奉獻教育的用心，也衷心感謝所有辛勤付出的幼教師和幼教從業人員。

林美燕表示，幼教人員面對幼兒，從零開始開始啟蒙，比其他層級的教育人員需付多更多的愛心、耐心，給予照顧和教導，非常不容易呼籲各界更重視幼兒教育，提供優質的教保環境；教育局回應指出，公幼正逐步向私幼學習，明年將擴增2歲專班，以方便家長接送。

教育局專門委員林谷達稱許幼保協會和私幼機構的努力，尤其是台南公幼和私幼之間正產生微妙的變化，因為去年公幼出現招生不足的現象，公幼正向私幼學習，研擬一些創新的活動，例如教保人員與幼兒的比例、延長課後活動、增加平價收費，明年預計擴增2歲專班，已經定案。

林美燕期許公幼、私幼的互動不是競賽，而是良性的競爭，教育局應給予私幼更多的發展空間，針對四點以後才藝班的規範措施須更周延，讓需求不同的家長獲得充分的選擇空間。

台南市幼兒教育發展事業協會舉辦2023年幼鐸獎暨優良幼教師、幼教從業人員表揚大會。圖／林美燕提供
台南市幼兒教育發展事業協會舉辦2023年幼鐸獎暨優良幼教師、幼教從業人員表揚大會。圖／林美燕提供
台南市幼兒教育發展事業協會公布吳美璜等4位幼鐸獎得主。圖／林美燕提供
台南市幼兒教育發展事業協會公布吳美璜等4位幼鐸獎得主。圖／林美燕提供

幼教 教師 台南 幼兒園

延伸閱讀

夏日炎炎學生難耐...班班有冷氣新北盤點慢審計促改善 教育局駁斥

性侵6女童…私幼狼師、園所下場慘了 北市教育局採最重罰緩、廢止立案

南市議會監督評鑑15名優質議員 國民黨團：有遺珠之憾

影／朱立倫率立委參選人拜廟 廟方：神會保佑好人當選

相關新聞

「台灣巾都」虎尾毛巾節將登場 業者向有志者招手

雲林虎尾是國內毛巾重鎮，市占率超過8成，被稱譽為「台灣巾都」，鎮公所每年舉辦毛巾節，邀集業者提供最優惠價格展售擺攤，也藉...

嘉義優鮮邁入第三年 擁520項在地品牌金馬60禮盒曝光

嘉義縣政府推廣「嘉義優鮮」農業共同品牌邁入第3年，今年再增72家業者共144項產品加入行列，3年累計下總計178家業者，...

嘉義城隍爺出巡熱鬧滾滾 乩童拿手轎「掃路角」吸睛

國定古蹟嘉義城隍廟中午舉行「城隍夜巡諸羅城」民俗宗教活動，獲選觀光局公布2024、2025年台灣觀光雙年曆觀光節慶，吸引...

33名台南健兒進軍杭州亞運 加油牆打卡可獲運動體驗券

受新冠肺炎疫情影響延期的第19屆亞洲運動會即將於月底舉行，為傳達對選手的祝福，台南市政府與中華民國奧林匹克委員會共同設置...

摘蜂通報8個月1521件！修枝誤擊黑腹虎頭蜂巢 嘉義村民險丟命

嘉義縣阿里山鄉豐山村驚傳在地導覽員許銘委修剪自家屋旁龍眼樹遭虎頭蜂攻擊，狂被叮21處，緊急下山直衝台大醫院附設雲林分院急...

鯤喜灣歷史街區輔導民宿有成 台南民宿566家六都第一

台南市民宿已成觀光特色， 「台南市安平暨鯤喜灣歷史街區」市府文化局在去年4月22日公告，成為台南市第6個公告的歷史街區，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦