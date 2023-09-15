台南2023年幼鐸獎得主揭曉 「用快樂的心情陪伴幼兒」
台南市幼兒教育發展事業協會舉辦2023年幼鐸獎暨優良幼教師、幼教從業人員表揚大會，共有吳美璜等4位幼鐸獎幼教師及64位優良教師、12位幼教從業人員共80位獲獎，9月16日上午10點在台南市東東宴會式場舉辦表揚大會。
4位榮獲幼鐸獎幼教師，分別為台南市私立文林幼兒園吳美璜、私立仁仁森林幼兒園穆瑋婷、私立維多利亞人文藝術幼兒園陳榆蓁、私立愛因思坦資優幼兒園陳宣妃。4位得獎者表示，她們都是以快樂的心情陪伴幼兒，用使命感看待孩子們，當成自己的孩子，教導大家守規矩、有禮貌。
台南市幼兒教育發展事業協會理事長王華勇、南市議員林美燕及教育局代表今天在台南市議會召開記者會，公布今年獲選名單，希望透過評選活動，肯定幼教師及幼教人員長期奉獻教育的用心，也衷心感謝所有辛勤付出的幼教師和幼教從業人員。
林美燕表示，幼教人員面對幼兒，從零開始開始啟蒙，比其他層級的教育人員需付多更多的愛心、耐心，給予照顧和教導，非常不容易呼籲各界更重視幼兒教育，提供優質的教保環境；教育局回應指出，公幼正逐步向私幼學習，明年將擴增2歲專班，以方便家長接送。
教育局專門委員林谷達稱許幼保協會和私幼機構的努力，尤其是台南公幼和私幼之間正產生微妙的變化，因為去年公幼出現招生不足的現象，公幼正向私幼學習，研擬一些創新的活動，例如教保人員與幼兒的比例、延長課後活動、增加平價收費，明年預計擴增2歲專班，已經定案。
林美燕期許公幼、私幼的互動不是競賽，而是良性的競爭，教育局應給予私幼更多的發展空間，針對四點以後才藝班的規範措施須更周延，讓需求不同的家長獲得充分的選擇空間。
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